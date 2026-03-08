Menü Kapat
Hatay'da 5 katlı binada yangın! Mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Hatay'da 5 katlı binada yangın çıktı. Yangın sırasında binada kalan 30 kişi kurtarılırken dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatay'da 5 katlı binada yangın! Mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 22:03

'ın merkez ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın tesisatında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

30 KİŞİ MAHSUR KALDI

Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı. Binada ikamet eden 30 kişi duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kaldı.

Hatay'da 5 katlı binada yangın! Mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'da 5 katlı binada yangın! Mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla binada mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ETİKETLER
#yangın
#hatay
#kurtarma
#antakya
#Ekinci Mahallesi
#3. Sayfa
