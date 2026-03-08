Hatay'da 5 katlı binada yangın! Mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın tesisatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı. Binada ikamet eden 30 kişi duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla binada mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.