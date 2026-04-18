Hatay'da acı bir olay yaşandı. Özyörükler Mahallesi'nde bulunan deprem konutlarında meydana gelen olayda polis memuru baba ve öğretmen annenin 19 yaşındaki kızları İ.Z. aile tarafından göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hatay'da genç kız polis babasının silahıyla canına kıydı Hatay'da polis memuru baba ve öğretmen annenin 19 yaşındaki kızları, babasına ait beylik tabancasıyla göğsünden vurulmuş halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Özyörükler Mahallesi'ndeki deprem konutlarında meydana geldi. Hayatını kaybeden genç kızın adı İ.Z. Genç kız, babasına ait beylik tabancasıyla kendini vurdu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan İ.Z. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Babasına ait beylik tabancasıyla kendini vuran genç kız, olay yerindeki müdahalenin hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.