Hatay'da genç kız polis babasının silahıyla canına kıydı

Hatay'da acı bir olay yaşandı. Özyörükler Mahallesi'nde bulunan deprem konutlarında meydana gelen olayda polis memuru baba ve öğretmen annenin 19 yaşındaki kızları İ.Z. aile tarafından göğsünden vurulmuş halde bulundu.
Babasına ait beylik tabancasıyla kendini vuran genç kız, olay yerindeki müdahalenin hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.