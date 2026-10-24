Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Konuk Mahallesi Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi.

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HABERİN ÖZETİ Hatay'da otomobil yayalara çarptı: Anne ve kızı hayatını kaybetti Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilin karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 yayaya çarpması sonucu anne ve 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. A.Y. (25) idaresindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2'si çocuk 4 yayaya çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 36 yaşındaki anne Ayşe Yetek ile 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Biri çocuk 2 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor. Otomobil sürücüsü A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİL YAYALARI EZDİ

A.Y. (25) idaresindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2'si çocuk 4 yayaya çarptı. Otomobilin çarptığı, Ayşe Yetek (36) ve 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek ile 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Ayşe Yetek ve kızı Meryem Azra Yetek hayatını kaybetti. Biri çocuk 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsü A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.