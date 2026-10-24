Hatay'da otomobil yayalara çarptı: Anne ve kızı hayatını kaybetti

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İstanbul
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Konuk Mahallesi Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi.
A.Y. (25) idaresindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2'si çocuk 4 yayaya çarptı. Otomobilin çarptığı, Ayşe Yetek (36) ve 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek ile 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Ayşe Yetek ve kızı Meryem Azra Yetek hayatını kaybetti. Biri çocuk 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Otomobil sürücüsü A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.