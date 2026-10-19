Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 katlı binanın önünde meydana gelen olayda E.A. ile siparişini getiren kurye Ö.Y. arasında hesap anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hesap için tartıştığı kuryeyi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesini bıçakladı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, siparişini getiren kurye ile hesap anlaşmazlığı yaşayan bir kişi, kuryeyi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesini bıçakla yaraladı. E.A. isimli şahıs, siparişini getiren kurye Ö.Y. ile hesap meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyünce E.A. belinden çıkardığı bıçakla kurye Ö.Y.'yi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesi S.A.'yı yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Şüpheli E.A. polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı kuryenin kask kamerasına yansıdı.

BIÇAKLA KURYEYİ VE ANNESİNİ YARALADI

Tartışma büyüyerek binanın dışına taşarken, E.A. belinden çıkardığı bıçakla Ö.Y.’yi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesi S.A.’yı yaraladı.

Kavga çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle son bulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılar Ö.Y. ve S.A.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Binada inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli E.A.'yı gözaltına aldı.

Ö.Y. ve şüpheli E.A.’nın annesi S.A.’nın hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAVGA KASK KAMERASINDA

Öte yandan, kurye Ö.Y.’nin E.A.’nın siparişlerini evine getirdiği ve ikilinin hesap meselesi yüzünden tartıştığı anlar kuryenin kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde ikilinin daha sonra binanın önünde yeniden tartıştığı, E.A.’nın belinden çıkardığı bıçakla Ö.Y.’yi yaraladığı ve çevredeki vatandaşların kavgaya müdahale ettiği görüldü.