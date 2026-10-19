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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 00:42

Hesap için tartıştığı kuryeyi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesini bıçakladı

Kayseri’de siparişini getiren kuryeyle tartışan şahıs, çıkan kavgada kuryeyle beraber annesini de bıçakladı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken tartışmanın hesap anlaşmazlığından çıktığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 00:42

'nin ilçesinde 5 katlı binanın önünde meydana gelen olayda E.A. ile siparişini getiren kurye Ö.Y. arasında hesap anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Hesap için tartıştığı kuryeyi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesini bıçakladı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, siparişini getiren kurye ile hesap anlaşmazlığı yaşayan bir kişi, kuryeyi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesini bıçakla yaraladı.
E.A. isimli şahıs, siparişini getiren kurye Ö.Y. ile hesap meselesi yüzünden tartıştı.
Tartışma büyüyünce E.A. belinden çıkardığı bıçakla kurye Ö.Y.'yi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesi S.A.'yı yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Şüpheli E.A. polis tarafından gözaltına alındı.
Olay anı kuryenin kask kamerasına yansıdı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

BIÇAKLA KURYEYİ VE ANNESİNİ YARALADI

Tartışma büyüyerek binanın dışına taşarken, E.A. belinden çıkardığı bıçakla Ö.Y.’yi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesi S.A.’yı yaraladı. 

Hesap için tartıştığı kuryeyi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesini bıçakladı

Kavga çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle son bulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılar Ö.Y. ve S.A.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Binada inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli E.A.'yı gözaltına aldı.

Hesap için tartıştığı kuryeyi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesini bıçakladı

Ö.Y. ve şüpheli E.A.’nın annesi S.A.’nın hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAVGA KASK KAMERASINDA

Öte yandan, kurye Ö.Y.’nin E.A.’nın siparişlerini evine getirdiği ve ikilinin hesap meselesi yüzünden tartıştığı anlar kuryenin tarafından anbean kaydedildi. 

Hesap için tartıştığı kuryeyi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesini bıçakladı

Görüntülerde ikilinin daha sonra binanın önünde yeniden tartıştığı, E.A.’nın belinden çıkardığı bıçakla Ö.Y.’yi yaraladığı ve çevredeki vatandaşların kavgaya müdahale ettiği görüldü.

 

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#kayseri
#melikgazi
#Kask Kamerası
#S.a.
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#3. Sayfa
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