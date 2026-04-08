İstanbul'un Ümraniye ilçesinde büyük paniğe neden olan bir olay meydana geldi. İki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilirken gruplardan biri bir iş yerine araçla gelerek uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İş yerini uzun namlulu silahla taradılar! Alacak verecek kavgası kanlı bitti İstanbul'un Ümraniye ilçesinde iki grup arasındaki alacak-verecek meselesi nedeniyle bir iş yerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi, dört kişi yaralandı. Saldırı, iki grup arasındaki alacak-verecek husumetinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Saldırganlar bir iş yerine araçla gelerek uzun namlulu silahlarla ateş açtı. İş yerindeki F.B.U., S.A.A., Y.F. ve M.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için polis ekipleri bölgede inceleme başlattı ve çalışmalar sürüyor.

Şahıslar, iş yerine ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan iş yerindeki F.B.U., S.A.A., Y.F. ve M.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.