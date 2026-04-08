İş yerini uzun namlulu silahla taradılar! Alacak verecek kavgası kanlı bitti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde büyük paniğe neden olan bir olay meydana geldi. İki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilirken gruplardan biri bir iş yerine araçla gelerek uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.
Şahıslar, iş yerine ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan iş yerindeki F.B.U., S.A.A., Y.F. ve M.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.