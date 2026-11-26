Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 26 yaşındaki Muhammed Tacettin Ç. isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde otomobilin çarptığı Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu'nun (59) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.