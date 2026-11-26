İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 26 yaşındaki Muhammed Tacettin Ç. isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da feci kaza! Otomobil kaldırımdaki yayaları ezdi: 2 ölü, 1 yaralı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde otomobilin çarptığı Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu'nun (59) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.