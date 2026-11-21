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İstanbul
Özcan Koç yönetimindeki midibüs, vatandaşları Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Hasanbeyli köyüne cenaze törenine götürdüğü sırada kaza yaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs yan yatarak devrildi. Yaşanan feci kazada 31 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Sultangazi’de vefat eden bir yakınlarını memleketleri Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Hasanbey köyüne defnetmek için geç saatlerde yola çıktıklarını belirten Abdullah Gül, “Arabada 32 kişi vardı. Cenaze de aracın içindeydi. Ekipleri yönlendirildi. Bir kişi sıkışmıştı içeride. O da kurtarıldı” diye konuştu.