Kan değerlerini gören doktorlar korkunç olayı ortaya çıkardı! Evde doğan bebeği annesi gömmüş

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine muayeneye giden 41 yaşındaki Sibel N. isimli kadının kan değerlerinde anormallik olduğu fark edildi. Doktorların konunun üzerine düşmesiyle kadın yakın zamanda düşük yaptığını itiraf etti. Polis ekiplerince sorgulanan kadın sevgilisinden hamile kaldığını, bebeğin şubat ayında ölü olarak doğurduğunu belirtti.

ANNESİ DE BEBEĞİ GÖMMÜŞ

Sibel N. annesi Gülbahar N'nin de bebeğin cenazesini gömdüğünü itiraf etmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin, hiçbir kuruma bilgi verilmeden Döllük Mahallesi'ndeki bir araziye defnedildiği tespit edildi.

Defnedildiği yerden çıkarılan bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili Sibel N, annesi Gülbahar N, bebeğin babası olduğu değerlendirilen H.Ö'yü ve Sibel N'nin babası Harun N'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sibel N. ile Gülbahar N. tutuklandı.

H.Ö. adli kontrol şartıyla, Harun N. ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.