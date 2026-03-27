Karaman'da acı olay! Kaldığı apart dairede ölü bulundu

Karaman'da akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi 1550. Sokak'ta acı bir olay meydana geldi.

Özetle

Edinilen bilgiye göre, bir gazinoda çalıştığı öğrenilen 31 yaşındaki Nermin Duruk’tan üç gündür haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde daireye giren ekipler, Nermin Duruk’u yatakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Duruk’un cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm sebebi, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet yaralanmasına rastlanmayan Nermin Duruk'un şeker hastası olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.