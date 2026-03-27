3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Karaman'da acı olay! Kaldığı apart dairede ölü bulundu

Karaman'da akşam saatlerinde acı bir olay yaşandı. Kendisinden üç gündür haber alınamayan 31 yaşındaki Nermin Duruk, yalnız yaşadığı apart dairede ölü bulundu.

Karaman'da acı olay! Kaldığı apart dairede ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 00:28

'da akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi 1550. Sokak'ta acı bir olay meydana geldi.

Karaman'da acı olay! Kaldığı apart dairede ölü bulundu

Karaman'da üç gündür haber alınamayan 31 yaşındaki Nermin Duruk, kaldığı apart dairesinde ölü bulundu.
Duruk'tan üç gündür haber alınamaması üzerine iş arkadaşları 112'yi arayarak durumu bildirdi.
Sağlık ve polis ekiplerinin eve girmesiyle genç kadın yatakta hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Duruk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Duruk'un cansız bedeni morguna kaldırıldı.
Vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet yaralanmasına rastlanmayan Nermin Duruk'un şeker hastası olduğu iddia edildi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bir gazinoda çalıştığı öğrenilen 31 yaşındaki Nermin Duruk’tan üç gündür haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da acı olay! Kaldığı apart dairede ölü bulundu

Polis eşliğinde daireye giren ekipler, Nermin Duruk’u yatakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Duruk’un cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm sebebi, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Karaman'da acı olay! Kaldığı apart dairede ölü bulundu

Vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet yaralanmasına rastlanmayan Nermin Duruk'un şeker hastası olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

