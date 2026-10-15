Kastamonu’da kan donduran cinayet! Cami imamının ölümünde korkunç detay

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İstanbul
Kastamonu Tosya’da cami imamlığı yapan İrfan Vurucu, kesim noktasında çalışırken, husumeti olduğu öne sürülen K.Ç. tarafından kafasına odun vurulunca ağır yaralandı.
Kafasına aldığı şiddetli darbenin ardından Vurucu, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli K.Ç. işlediği cinayetin ardından bölgeden hızla uzaklaşarak kaçtı.
Olay yerine gelen Vurucu’nun yakınları sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Ekiplerin ağından kaçamayan K.Ç. ise ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.