Denizli Merkezefendi’de bulunan bir apartmanda sabaha karşı boğuşma seslerine uyanan komşular gerçekleri öğrenince dehşete düştü. Olay yerine gelen ekipler daireden 49 yaşındaki mermer ustası Fedai Karagöz’ün cesedini buldu.

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HABERİN ÖZETİ Komşular kavga sandı, evden elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi çıktı! Denizli Merkezefendi'de bir apartmanda elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulunması üzerine komşular dehşete düştü. Apartmanda sabaha karşı boğuşma sesleri duyan komşular, olay yerine gelen ekiplerin 49 yaşındaki mermer ustası Fedai Karagöz'ün cesedini bulmasıyla gerçeği öğrendi. Ekipler, daireye girdiklerinde Fedai Karagöz'ü elleri ve ayakları bağlı halde buldu. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi, Karagöz'ün yakınlarının linç girişiminden polis ekiplerince kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Karagöz'ün yakınları tarafından linç edilmek istendi. Olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.

ELLERİ AYAKLARI BAĞLIYDI

Kapıyı kırarak daireye giren ekipler yaptıkları incelemelerde Fedai Karagöz’ü elleri ve ayakları bağlanmış halde buldu. Karagöz’ün hayatını kaybettiği bildirilirken, olayla ilgili 1’i kadın 3 kişi linç edilmekten polis ekiplerince kurtarıldı.

ACILI YAKINLARI LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Karagöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Ölen kişinin yakınları, gözaltına alınan şüphelileri linç etmek istedi.

Şüphelileri güçlükle ekip otosuna bindiren polis, olayların büyümesinin önüne geçti. Olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.