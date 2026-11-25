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İstanbul
Denizli Merkezefendi’de bulunan bir apartmanda sabaha karşı boğuşma seslerine uyanan komşular gerçekleri öğrenince dehşete düştü. Olay yerine gelen ekipler daireden 49 yaşındaki mermer ustası Fedai Karagöz’ün cesedini buldu.
Kapıyı kırarak daireye giren ekipler yaptıkları incelemelerde Fedai Karagöz’ü elleri ve ayakları bağlanmış halde buldu. Karagöz’ün hayatını kaybettiği bildirilirken, olayla ilgili 1’i kadın 3 kişi linç edilmekten polis ekiplerince kurtarıldı.
Karagöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Ölen kişinin yakınları, gözaltına alınan şüphelileri linç etmek istedi.
Şüphelileri güçlükle ekip otosuna bindiren polis, olayların büyümesinin önüne geçti. Olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.