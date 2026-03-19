Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Konya'da kahreden kaza! Baba oğul öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Konya'da karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada aynı araçta bulunan Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu’nun olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 16:57
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 17:00

Konya'da öğle saatlerinde meydana gelen kazada; Sergen D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Sami Kutlu idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Konya'da kahreden kaza! Baba oğul öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Konya'da öğle saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Sami Kutlu ve oğlu Yusuf Kutlu hayatını kaybetti.
Diğer otomobildeki 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Her iki araç da çarpışmanın şiddetiyle hurdaya döndü.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Konya'da kahreden kaza! Baba oğul öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İKİ ARAÇ DA HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç hurdaya döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da kahreden kaza! Baba oğul öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde hafif ticari araçta bulunan Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'da kahreden kaza! Baba oğul öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ortalığı kan gölüne çevirdiler: Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Şırnak’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: Organizatör köy muhtarı çıktı
Yalova'daki Baca ailesinin komşu dehşeti sürüyor! Bu kez 8 yaşındaki çocuklarına taşla saldırdılar
ETİKETLER
#otomobil kazası
#hafif ticari araç
#Kafa Kafaya Çarpışma
#Ölümlü Kaza
#Konya Trafik Kazası
#3. Sayfa
