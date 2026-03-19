Konya'da öğle saatlerinde meydana gelen kazada; Sergen D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Sami Kutlu idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Konya'da kahreden kaza! Baba oğul öldü, çok sayıda kişi yaralandı Konya'da öğle saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Sami Kutlu ve oğlu Yusuf Kutlu hayatını kaybetti. Diğer otomobildeki 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her iki araç da çarpışmanın şiddetiyle hurdaya döndü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

İKİ ARAÇ DA HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç hurdaya döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde hafif ticari araçta bulunan Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.