Konya'da kahreden kaza! Baba oğul öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Konya'da öğle saatlerinde meydana gelen kazada; Sergen D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Sami Kutlu idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç hurdaya döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde hafif ticari araçta bulunan Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.