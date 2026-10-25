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3. Sayfa
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 21:03

KPSS çıkışı acı son: Sınavdan çıkan öğrencilere mikser çarptı

Ağrı'da park halindeyken harekete geçen beton mikseri KPSS ortaöğretim sınavından çıkan iki öğrenciye çarptı. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti diğer öğrencinin durumu ağır.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 21:03

’da ortaöğretim sınavından çıkan öğrencilere çarptı.
Kanuni Caddesi’nde Mikail Aydemir Camisi yakınlarında 2026 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan F.K. ve İ.A.'ya yolda yürüdükleri sırada, park halindeyken harekete geçen beton mikseri çarptı. Kazada F.K. olay yerinde hayatını kaybederken, İ.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, beton mikserinin öğrenciyi altına aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HABERİN ÖZETİ

KPSS çıkışı acı son: Sınavdan çıkan öğrencilere mikser çarptı

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Ağrı'da KPSS ortaöğretim sınavından çıkan iki öğrenciye beton mikseri çarptı.
Kazada F.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan İ.A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Beton mikserinin park halindeyken harekete geçtiği belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

 

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#Ağrı
#KPSS
#fatih mahallesi
#beton mikseri
#Mikail Aydemir Camisi
#3. Sayfa
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