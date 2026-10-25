KPSS çıkışı acı son: Sınavdan çıkan öğrencilere mikser çarptı

Ağrı’da KPSS ortaöğretim sınavından çıkan öğrencilere beton mikseri çarptı.

Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi’nde Mikail Aydemir Camisi yakınlarında 2026 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan F.K. ve İ.A.'ya yolda yürüdükleri sırada, park halindeyken harekete geçen beton mikseri çarptı. Kazada F.K. olay yerinde hayatını kaybederken, İ.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, beton mikserinin öğrenciyi altına aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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