Manisa'nın Gördes ilçesinde yasak ilişki iddiası, baba ile oğlunu hayattan kopardı.

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HABERİN ÖZETİ Manisa'da yasak ilişki iddiası cinayete yol açtı: Baba ve oğlu öldürüldü Manisa'nın Gördes ilçesinde eşiyle yasak ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin bulunduğu tarlaya giden İsmail B., av tüfeğiyle baba ve oğlunu vurarak öldürdü. Olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. İsmail B., eşi Duygu B. ile yasak ilişkisi olduğunu iddia ettiği Hasan Hüseyin Bulut'u (25) bacaklarından vurdu. Oğlunu korumak için önüne geçen baba Arif Bulut (54) göğsünden vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Babasının öldüğünü gören şüphelinin tekrar ateş açması sonucu Hasan Hüseyin Bulut da yaşamını yitirdi. Evine operasyon düzenlenen katil zanlısı İsmail B., av tüfeğiyle birlikte jandarmaya teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail B., eşi Duygu B. ile Hasan Hüseyin Bulut (25) arasında yasak ilişki olduğunu öğrendi. Silahına sarılan İsmail B., Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya gitti.

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Hasan Hüseyin Bulut'a gözdağı vermek amacıyla tarlaya gittiği öne sürülen İsmail B., yanında bulunan av tüfeğiyle genç adamı bacaklarından vurdu. O sırada oğlunu korumak için önüne geçen baba Arif Bulut (54) ise göğsünden vuruldu.

BABA VE OĞLU ÖLDÜ, YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arif Bulut'un hayatını kaybettiğini gören şüphelinin, ardından Hasan Hüseyin Bulut'a yeniden ateş ettiği ve genç adamın da yaşamını yitirdiği öğrenildi. 25 yaşındaki Bulut'un evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Cinayetin duyulması üzerine tarlaya gelen Bulut ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli İsmail B.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin av tüfeğiyle birlikte teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.