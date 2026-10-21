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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 07:38
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 07:44

Manisa'da yasak ilişki iddiası cinayete yol açtı: Baba ve oğlu öldürüldü

Manisa'da baba ile oğlu tarlada silahla vurularak öldürüldü. Çifte cinayette yasak ilişki iddiası dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Manisa'da yasak ilişki iddiası cinayete yol açtı: Baba ve oğlu öldürüldü
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 07:38
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 07:44

Manisa'nın Gördes ilçesinde yasak ilişki iddiası, baba ile oğlunu hayattan kopardı.

HABERİN ÖZETİ

Manisa'da yasak ilişki iddiası cinayete yol açtı: Baba ve oğlu öldürüldü

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Manisa'nın Gördes ilçesinde eşiyle yasak ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin bulunduğu tarlaya giden İsmail B., av tüfeğiyle baba ve oğlunu vurarak öldürdü.
Olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi.
İsmail B., eşi Duygu B. ile yasak ilişkisi olduğunu iddia ettiği Hasan Hüseyin Bulut'u (25) bacaklarından vurdu.
Oğlunu korumak için önüne geçen baba Arif Bulut (54) göğsünden vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.
Babasının öldüğünü gören şüphelinin tekrar ateş açması sonucu Hasan Hüseyin Bulut da yaşamını yitirdi.
Evine operasyon düzenlenen katil zanlısı İsmail B., av tüfeğiyle birlikte jandarmaya teslim oldu.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail B., eşi Duygu B. ile Hasan Hüseyin Bulut (25) arasında yasak ilişki olduğunu öğrendi. Silahına sarılan İsmail B., Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya gitti.

Manisa'da yasak ilişki iddiası cinayete yol açtı: Baba ve oğlu öldürüldü

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Hasan Hüseyin Bulut'a gözdağı vermek amacıyla tarlaya gittiği öne sürülen İsmail B., yanında bulunan av tüfeğiyle genç adamı bacaklarından vurdu. O sırada oğlunu korumak için önüne geçen baba Arif Bulut (54) ise göğsünden vuruldu.

Manisa'da yasak ilişki iddiası cinayete yol açtı: Baba ve oğlu öldürüldü

BABA VE OĞLU ÖLDÜ, YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arif Bulut'un hayatını kaybettiğini gören şüphelinin, ardından Hasan Hüseyin Bulut'a yeniden ateş ettiği ve genç adamın da yaşamını yitirdiği öğrenildi. 25 yaşındaki Bulut'un evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Cinayetin duyulması üzerine tarlaya gelen Bulut ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Manisa'da yasak ilişki iddiası cinayete yol açtı: Baba ve oğlu öldürüldü

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli İsmail B.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin av tüfeğiyle birlikte teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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