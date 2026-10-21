Manisa'da yasak ilişki iddiası cinayete yol açtı: Baba ve oğlu öldürüldü

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İstanbul
Manisa'nın Gördes ilçesinde yasak ilişki iddiası, baba ile oğlunu hayattan kopardı.
Edinilen bilgilere göre olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail B., eşi Duygu B. ile Hasan Hüseyin Bulut (25) arasında yasak ilişki olduğunu öğrendi. Silahına sarılan İsmail B., Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya gitti.
Hasan Hüseyin Bulut'a gözdağı vermek amacıyla tarlaya gittiği öne sürülen İsmail B., yanında bulunan av tüfeğiyle genç adamı bacaklarından vurdu. O sırada oğlunu korumak için önüne geçen baba Arif Bulut (54) ise göğsünden vuruldu.
Arif Bulut'un hayatını kaybettiğini gören şüphelinin, ardından Hasan Hüseyin Bulut'a yeniden ateş ettiği ve genç adamın da yaşamını yitirdiği öğrenildi. 25 yaşındaki Bulut'un evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Cinayetin duyulması üzerine tarlaya gelen Bulut ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli İsmail B.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin av tüfeğiyle birlikte teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.