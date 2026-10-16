Sancaktepe’de sokak ortasında kaçırıldı! Zihinsel engelinden faydalanma iddiası

Sancaktepe’de bir araca bindrilierek kaçırılan D.M.’yi kurarma operasyonu düzenlendi. Opewrasyon kapsamında mağdur D.M’Nin bir konteynerde zorla tutulduğu belirlenirken, olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı.

ZİHİNSEL ENGELLİNDEN FAYDANALDI İDDİASI

Yapılan araştırmalarda, mağdur D.M.'nin (21) zihinsel engeli bulunan A.K. (24) isimli şahıs ile arasında alacak verecek meselesi bulunduğu; D.M. isimli şahsın, A.K.'nin zihinsel engel durumundan faydalanarak kendisine farklı günlerde yaklaşık 120 bin TL değerinde hediye aldırdığı öğrenildi. Zihinsel engeli bulunan A.K.'nin ailesinin durumu öğrenmesinin ardından yaşananlara engel olmak istediği, bu süreçte A.K.'nin akrabalarının D.M.'yi kaçırarak alıkoydukları belirlendi.

İŞLEMLERİN DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Konu ile ilgili, A.K. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, D.M. isimli şahıs ve onu zorla kaçıran 5 şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

