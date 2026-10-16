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3. Sayfa
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 14:56

Sancaktepe’de sokak ortasında kaçırıldı! Zihinsel engelinden faydalanma iddiası

Sancaktepe’de sokak ortasında bir araca zorla bindirlerek kaçrılan D.M.’yi kurtarmak için operasyon düzenlendi. Yaşananların ardından 5 şüpheli yakalanırken, olayın detayları da ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 14:56

Sancaktepe’de bir araca bindrilierek kaçırılan D.M.’yi kurarma operasyonu düzenlendi. Opewrasyon kapsamında mağdur D.M’Nin bir konteynerde zorla tutulduğu belirlenirken, olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı.

Sancaktepe’de sokak ortasında kaçırıldı! Zihinsel engelinden faydalanma iddiası

ZİHİNSEL ENGELLİNDEN FAYDANALDI İDDİASI

Yapılan araştırmalarda, mağdur D.M.'nin (21) zihinsel engeli bulunan A.K. (24) isimli şahıs ile arasında meselesi bulunduğu; D.M. isimli şahsın, A.K.'nin zihinsel engel durumundan faydalanarak kendisine farklı günlerde yaklaşık 120 bin TL değerinde hediye aldırdığı öğrenildi. Zihinsel engeli bulunan A.K.'nin ailesinin durumu öğrenmesinin ardından yaşananlara engel olmak istediği, bu süreçte A.K.'nin akrabalarının D.M.'yi kaçırarak alıkoydukları belirlendi.

Sancaktepe’de sokak ortasında kaçırıldı! Zihinsel engelinden faydalanma iddiası

İŞLEMLERİN DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ 

Konu ile ilgili, A.K. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, D.M. isimli şahıs ve onu zorla kaçıran 5 şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
 

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ETİKETLER
#Sancaktepe
#kaçırma
#Alacak Verecek
#A.k.
#D.m.
#3. Sayfa
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