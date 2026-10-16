Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 14:43

Görme yetisini kaybetti, saatte 244 kilometreyle otomobil sürdü

Motor sevdası çocukluk yaşta başlayan Levent Karadöl, görme engeline rağmen bu sevginin peşini hiç bırakmadı. Okuldaki teneffüs aralarını kalorifer dairesine inip o sesleri dinleyerek geçiren Karadöl, günümüzde görme yetisi olmadığı halde saatte 244 kilometreye ulaştı. İşte Karadöl’ün umut dolu hikayesi…

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 14:43

Levent Karadöl motor sporlarına olan tutkusunu çocuk yaşta keşfetti. Ailecek gitmeyi planladıkları pikniğe gidemeyince televizyonda kanalları gezerken bir yarış programına denk geldi. Araçların seslerinden etkilenen Karadöl, adeta hipnotize oldu. O günden sonra motor seslerine ve motor sporlarına duyduğu tutku, görme engeline rağmen hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Görme yetisini kaybetti, saatte 244 kilometreyle otomobil sürdü

GÖRME ENGELİ ONU DURDURAMADI 

Arabayla yolculuk yapmaktan büyük keyif aldığını paylaşan Karadöl, trafiğe kapalı alanlarda az sayıda da olsa yaşadığı sürüş tecrübesi hakkında,
"İnanılmaz bir his. Bir kere rakamı çok önemli olmayan beygirlere siz hükmediyorsunuz. Tabii birazcık otomobille barışık olmanız, araçla çok inatlaşmamanız gerekiyor. Gazı verirken 'çok mu verdim, az mı verdim' diye hesaplamak gerekiyor. Açıkçası bunlara çok iyi reaksiyon verdiğimi düşünüyorum. Gazlamak, frene basmak ve durduktan sonra inip araca da bir teşekkür etmek çok hoşuma giden bir şey." yorumunu yaptı.

Görme yetisini kaybetti, saatte 244 kilometreyle otomobil sürdü

SAATTE 244 KİLOMETRE YOL ALDI 

Kendisine ‘Otomobilin bana fısıldadıkları’ diye bir program yapmak istediğini paylaşan Karadöl şunları söyledi:
‘’'daki Yunuseli Havalimanı'nda bana bir anda 'Bu otomobille gazlamak ister misin?' diye sordular. Açıkçası o kadar yüksek sürate çıkacağımı onlar da tahmin etmiyormuş. İlk denemede aracı normal modda kullandım. Orada saatte 200-210 kilometre bir süratti. İkinci denemede aracı spor moduna aldım. Bayağı da yağmur yağıyordu. 244 kilometre sürati araçta hiç antrenman yapmadan gördüm. İnanılmaz bir his.’’

Görme yetisini kaybetti, saatte 244 kilometreyle otomobil sürdü

HIZ REKORUNU KIRMAK İSTİYOR

Fırsat verilmesi halinde ABD'li Dan Parker'ın 31 Mart 2022'de, saatte 339,64 kilometreyle kırdığı görme engelliler hız rekorunu geliştirebileceğine inandığını belirterek bu rekoru kırmayı amaçladığını belirtti.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın düşüş tuzağından döndü! İslam Memiş'ten gram için 6600 lira alarmı
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için uzmanlardan uyarı! 3 kritik noktaya dikkat çekildi
Murat Cemcir’in şirketi iflas etti! Avukatından ilk açıklama geldi
ETİKETLER
#bursa
#Motor Sporları
#Yunuseli Havalimanı
#Levent Karadöl
#Dan Parker
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.