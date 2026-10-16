Görme yetisini kaybetti, saatte 244 kilometreyle otomobil sürdü

Levent Karadöl motor sporlarına olan tutkusunu çocuk yaşta keşfetti. Ailecek gitmeyi planladıkları pikniğe gidemeyince televizyonda kanalları gezerken bir yarış programına denk geldi. Araçların seslerinden etkilenen Karadöl, adeta hipnotize oldu. O günden sonra motor seslerine ve motor sporlarına duyduğu tutku, görme engeline rağmen hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

GÖRME ENGELİ ONU DURDURAMADI

Arabayla yolculuk yapmaktan büyük keyif aldığını paylaşan Karadöl, trafiğe kapalı alanlarda az sayıda da olsa yaşadığı sürüş tecrübesi hakkında,

"İnanılmaz bir his. Bir kere rakamı çok önemli olmayan beygirlere siz hükmediyorsunuz. Tabii birazcık otomobille barışık olmanız, araçla çok inatlaşmamanız gerekiyor. Gazı verirken 'çok mu verdim, az mı verdim' diye hesaplamak gerekiyor. Açıkçası bunlara çok iyi reaksiyon verdiğimi düşünüyorum. Gazlamak, frene basmak ve durduktan sonra inip araca da bir teşekkür etmek çok hoşuma giden bir şey." yorumunu yaptı.

SAATTE 244 KİLOMETRE YOL ALDI

Kendisine ‘Otomobilin bana fısıldadıkları’ diye bir program yapmak istediğini paylaşan Karadöl şunları söyledi:

‘’Bursa'daki Yunuseli Havalimanı'nda bana bir anda 'Bu otomobille gazlamak ister misin?' diye sordular. Açıkçası o kadar yüksek sürate çıkacağımı onlar da tahmin etmiyormuş. İlk denemede aracı normal modda kullandım. Orada saatte 200-210 kilometre bir süratti. İkinci denemede aracı spor moduna aldım. Bayağı da yağmur yağıyordu. 244 kilometre sürati araçta hiç antrenman yapmadan gördüm. İnanılmaz bir his.’’

HIZ REKORUNU KIRMAK İSTİYOR

Fırsat verilmesi halinde ABD'li Dan Parker'ın 31 Mart 2022'de, saatte 339,64 kilometreyle kırdığı görme engelliler hız rekorunu geliştirebileceğine inandığını belirterek bu rekoru kırmayı amaçladığını belirtti.