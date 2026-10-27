Sinop'ta feci kaza: 1'i bebek 5 yaralı

Samsun-Sinop kara yolu Taşmanlı mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Sinop istikametine seyir halinde olan otomobil, kavşaktan yola çıkan otomobille çarpıştı.

1'İ BEBEK TOPLAM 5 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında, araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.