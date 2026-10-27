Sinop'ta feci kaza: 1'i bebek 5 yaralı

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İstanbul
Samsun-Sinop kara yolu Taşmanlı mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Sinop istikametine seyir halinde olan otomobil, kavşaktan yola çıkan otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında, araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.