Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisini defalarca bıçakladı: Çığlıkları mahallede yankılandı

Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 46 yaşındaki Vahdettin Ç, boşanması aşamasındaki eşi Gizem Ç.'yi sokak ortasında sevgilisi olduğu iddia edilen Barış K. ile birlikte gördü. İkiliyi gördüğü anda sinirden çılgına dönen Vahdettin Ç., yanında bulunan bıçakla Barış K.'yı bıçakladı. Barış K. kanlar içinde yere yığılırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Olay sonrası kaçan Vahdettin Ç.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olay esnasında Vahdettin Ç.'nin sevgilisi Gizem Ç., ile Barış K.'yı yaraladıktan sonra tartıştıkları anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Öte yandan şüpheli Vahdettin Ç.'nin 4, boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç.'nin 7, bıçaklı saldırı sonrası yaralanan Barış K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.