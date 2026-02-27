Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisini defalarca bıçakladı: Çığlıkları mahallede yankılandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini sevgilisiyle gören koca sinirden çılgına döndü. Şahsı kovalayan öfkeli koca, yanında bulunan bıçakla dehşet saçtı. Sokak ortasında yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 14:05

ilçesi 'nde meydana gelen olayda, 46 yaşındaki Vahdettin Ç, boşanması aşamasındaki eşi Gizem Ç.'yi sokak ortasında sevgilisi olduğu iddia edilen Barış K. ile birlikte gördü. İkiliyi gördüğü anda sinirden çılgına dönen Vahdettin Ç., yanında bulunan bıçakla Barış K.'yı bıçakladı. Barış K. kanlar içinde yere yığılırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

HABERİN ÖZETİ

Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisini defalarca bıçakladı: Çığlıkları mahallede yankılandı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Sultangazi'de, boşanma aşamasındaki eşini sevgilisiyle gören Vahdettin Ç., Barış K.'yı bıçaklayarak yaraladı ve olay sonrası kaçtı.
Sultangazi'de Vahdettin Ç., boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç.'yi sevgilisi olduğu iddia edilen Barış K. ile görünce bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda yaralanan Barış K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli Vahdettin Ç. olay yerinden kaçtı ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Saldırgan Vahdettin Ç. dahil olmak üzere olaydaki üç kişinin de çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisini defalarca bıçakladı: Çığlıkları mahallede yankılandı

OLAY ANI KAMERADA

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Olay sonrası kaçan Vahdettin Ç.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olay esnasında Vahdettin Ç.'nin sevgilisi Gizem Ç., ile Barış K.'yı yaraladıktan sonra tartıştıkları anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisini defalarca bıçakladı: Çığlıkları mahallede yankılandı

6 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan şüpheli Vahdettin Ç.'nin 4, aşamasındaki eşi Gizem Ç.'nin 7, sonrası yaralanan Barış K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Hapis ve 280 bin lira cezası var: Kullanıyorsanız hemen değiştirin
Canlı bulana 100 bin TL, ölü bulana 10 bin TL ödül! Binlerce ilan verdiler: Ruslar köpeklerini arıyor
CANLI! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray rakibi netleşiyor
ETİKETLER
#boşanma
#sultangazi
#bıçaklı saldırı
#yunus emre mahallesi
#aldatma
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.