Konya'da yaşayan inşaat mühendisi Mustafa A. ve akademisyen eşi 17 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Evlilikten 3 çocukları dünyaya gelen çiftin boşanma süreçleri devam ederken, Ayşe A. adeta dehşeti yaşadı. Mustafa A. ayrı yaşadığı eşi ve 16 yaşındaki lise öğrencisi kızını telefonla tehdit etmeye başladı.

HABERİN ÖZETİ Takıntılı koca dehşet saçtı! Eşinin ve kızının hayatını kabusa çevirdi: Okul basıp tehditler savurdu Konya'da 17 yıllık evliliğini bitirme aşamasında olan bir kadın, ayrı yaşadığı eşi ve onun sevgilisi tarafından tehdit edildi ve kızının okulu basıldı. Boşanma sürecindeki inşaat mühendisi Mustafa A., akademisyen eşi Ayşe A.'yı ve 16 yaşındaki kızlarını tehdit etmeye başladı. Ayşe A.'nın daha önceki darp, tehdit ve hakaret şikayetine takipsizlik kararı verilmişti. Aile Mahkemesi, Ayşe A.'nın talebi üzerine Mustafa A. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldı. Mustafa A., kızının okuluna sevgilisiyle birlikte gelerek, kızı A.N.A.'ya 'O okul başına yıkılır' mesajı attı. Anne ve kızı, Mustafa A. ve sevgilisi Medine Ç. hakkında şikayetçi oldu. Mustafa A., tedbir kararını ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından işlem gördü ancak serbest bırakıldı.

Bir ay önce savcılığa başvuran Ayşe A., eşinin kendisini darp ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu yönünde şikâyette bulundu. Ancak takipsizlik kararı verildi.

KIZININ OKULUNU BASTI

Eşinin tehditlerinden bıkan Ayşe A., bu kez uzaklaştırma talebinde bulununca, 5 Mayıs'ta Aile Mahkemesi kararıyla Mustafa A. hakkında 3 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına karar verildi.

Ancak tehditlerini sürdüren Mustafa A. son olarak 16 yaşındaki kızı A.N.A.'ya, 'O okul başına yıkılır' mesajı attı. Ardından da yanında sevgilisiyle birlikte okulunu bastı.

Bir odaya saklanan genç kızı öğretmenleri koruma altına alınca, Ayşe A.'yı arayan Mustafa A. hakaretlerde bulundu. Anne ve kızı, Mustafa A. ve sevgilisi Medine Ç.'den şikâyetçi oldu.

"ÇABUK BURAYA GEL, SANA GÖSTERECEĞİM"

Ayşe A. ifadesinde, "Kızımı okula almaya giderken amcam arayıp, 'Mustafa beni aradı, seni öldüreceğini söyledi, dikkat et' dedi. Ardından kızım arayıp babasının sevgilisi ile birlikte okula geldiğini söyledi.

Ben de müdürün yanına gitmesini söyleyip KADES'e bastım. Sonra Mustafa arayıp, 'Çabuk buraya gel, sana göstereceğim' dedi. Sonra sevgilisi arayıp hakaret etti. Kızıma zarar vermek için okula gelmişlerdi.

Olaydan bir gün önce de Mustafa annemi arayıp, 'Ayşe'yi öldüreceğim. Hem çocuk katili hem eş katili olacağım' tehditlerinde bulunmuş" dedi. A.N.A. ise "Babam ve sevgilisinin geldiğini öğrenince korkudan odadan çıkamadım.

Babamın, 'Oradan çıksın öldüreceğim' dediğini duydum. Öfkeyle bağırıyordu. Başka öğrenciler de korkudan çığlık atıyorlardı" dedi. Ayşe A. ve kızı, Mustafa A'nın tehdit mesajlarını emniyete teslim etti.

Mesajların birinde Mustafa A.'nın 'Sizin canınızı alırım' ifadesini kullandığı görüldü. Tedbir kararını ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından işlem yapılan Mustafa A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



