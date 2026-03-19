Taktığı kask sayesinde ölümden döndü

Muğla'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Marmaris-Muğla yolu üzeri oldu.

Edinilen bilgiye göre, virajlarda seyreden motosiklet sürücüsü önündeki araca çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazazede sürücü, taktığı kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da bayramlaşma ve yol güvenlik tedbirlerini yerinde incelemek amacıyla beraberinde ilçe emniyet müdürü Samed Seyhan, ilçe jandarma komutanı Binbaşı Berker Dongul ile Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası yönüne giderken söz konusu kazaya denk geldi.

Olay yerinde ilk bilgileri alan ve hemen acil çağrı yapan Kaymakam Kaya, kask kullanımının önemine dikkat çekerek bu kazada da koruyucu ekipmanın hayat kurtardığının bir kez daha görüldüğünü ifade etti. Kaymakam Kaya, kazada yaralanan sürücülere acil şifa dileklerini ileterek, bayram nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandığını belirterek sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına eksiksiz uymaları çağrısında bulundu.

Kazazedeler olay yerine gelen ambulans ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildiler.