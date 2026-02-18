Tren istasyonunda dehşet! Herkesin gözü önünde genç kadını katletti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğle saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. TCDD'ye ait tren istasyonunda E.D. isimli cani, Aylin Polat Dağ'a tabancayla ateş etti.

Kadının kanlar içinde yere yığıldığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KUTARILAMADI

Ağır yaralanan Aylin Polat Dağ, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.