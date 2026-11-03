Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen kaza ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

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HABERİN ÖZETİ Tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin çocuk olduğu öğrenildi. Yaralanan 12 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edildi. Diyarbakır Valiliği kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

2 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 2 kişinin çocuk olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Feci kazaya ilişkin Diyarbakır Valiliğinden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2 Kasım 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mardin yolu Oğlaklı Kavşağı'nda, tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın ardından olay yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edilmiş; sağlık ekiplerimiz tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunularak hastanelere nakilleri sağlanmıştır.

Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'sinin durumu ağır olmak üzere toplam 12 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın ilimizdeki hastanelerde tedavileri devam etmektedir.

FECİ KAZAYA SORUŞTURMA

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."