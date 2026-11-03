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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 01:42

Tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada 2 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 12 kişi de yaralandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 01:42

'ın merkez ilçesinde meydana gelen kaza ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

HABERİN ÖZETİ

Tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı mevkisinde meydana geldi.
Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin çocuk olduğu öğrenildi.
Yaralanan 12 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olay yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edildi.
Diyarbakır Valiliği kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

2 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 2 kişinin çocuk olduğu öğrenildi.

Tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Feci kazaya ilişkin Diyarbakır Valiliğinden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2 Kasım 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mardin yolu Oğlaklı Kavşağı'nda, tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın ardından olay yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edilmiş; sağlık ekiplerimiz tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunularak hastanelere nakilleri sağlanmıştır.

Tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'sinin durumu ağır olmak üzere toplam 12 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın ilimizdeki hastanelerde tedavileri devam etmektedir.

Tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

FECİ KAZAYA SORUŞTURMA

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

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ETİKETLER
#diyarbakır
#bağlar
#Diyarbakır Valiliği
#Mardin Yolu
#Oğlaklı Kavşağı
#3. Sayfa
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