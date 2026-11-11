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3. Sayfa
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 12:03

Türk iş adamının Fildişi Sahili'nde esrarengiz kaybı: 5 aydır tek bir iz yok

Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren 52 yaşındaki iş adamı Süleyman Kaplan'dan aylardır tek iz yok. 19 Haziran'dan itibaren sırra kadem basan Kaplan'ın annesi gözyaşları içerisinde yetkililerden yardım istedi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 12:03

İnşaat malzemeleri ticareti yapan evli ve 4 çocuk babası Süleyman Kaplan, iş için gittiği 'nde dehşet yaşadı. 19 Haziran 2026'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Kaplan'a ne olduğu hala sırrını korurken, anne Şaziye Üstünler yetkililere seslendi. 

Türk iş adamının Fildişi Sahili'nde esrarengiz kaybı: 5 aydır tek bir iz yok

KARDEŞİNE 'BİRİLERİ BENİ TEHDİT EDİYOR' DEMİŞ

Kaplan en son kardeşi Danyal Kaplan ile 19 Haziran'da görüştü. Bu görüşmede Kaplan kardeşine, bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini, gönderdiği inşaat malzemeleri ve aracıyla ilgili sorun yaşadığını anlattı. Bu görüşmenin ardından Süleyman Kaplan'dan bir daha haber alınamadı.

Türk iş adamının Fildişi Sahili'nde esrarengiz kaybı: 5 aydır tek bir iz yok

ANNE ÜSTÜNLER GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE YARDIM İSTEDİ

Oğlundan aylardır haber alamayan 73 yaşındaki anne Şaziye Üstünler ise yaşadığı acıyı gözyaşları içerisinde anlattı. Oğlunun sesini duymak ve kendisine kavuşmak istediğini belirten anne Üstünler, şu ifadeleri kullandı:
"Fildişi Sahili'nde kaçırıldı. 5 aya girdik. Sesini duymuyoruz, kendini görmüyoruz. Bir anayım, herkes anadır, herkes babadır. Ben oğlumun sesini 6 aydır duyamıyorum. Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum. Hiç görüşemedik, sesini duymadık. Fildişi Sahili'nde kaçırıldı, gasp edildi benim oğlum. Sesini duyamıyoruz. En son 14 Haziran'da ben görüştüm. 14 Haziran'dan sonra ne sesini duyduk ne kendini görebildik. 5 ay neler yaşıyoruz, görüyorsunuz. Ağlamaktan, sızlamaktan bittik."

Türk iş adamının Fildişi Sahili'nde esrarengiz kaybı: 5 aydır tek bir iz yok

ARABASINI SATIŞA ÇIKARDILAR

Süleyman Kaplan ile iletişimlerinin kesilmesinin ardından, ağabeyinin bu ülkede kullandığı aracının sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını anlatan kardeşi Danyal Kaplan, "Malzememizi kaçırmışlar, arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı Facebook'ta gördüm. Satışa sunmuşlar. Aracı aldırtıp karakola getirdim." açıklamasını yapmıştı.

Türk iş adamının Fildişi Sahili'nde esrarengiz kaybı: 5 aydır tek bir iz yok
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#fildişi sahili
#Süleyman Kaplan
#Şaziye Üstünler
#Danyal Kaplan
#3. Sayfa
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