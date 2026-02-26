Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Üniversitede dönem ödevi dehşeti! Arkadaşını göğsünden defalarca bıçakladı

İstanbul Beyoğlu'nda özel üniversitede dönem ödevi nedeniyle çıkan tartışmada dehşet yaşandı. Aynı fakültede öğrenim gören Serhan M. göğsünden 3 kez bıçaklanarak ağır yaralandı. 1 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanırken, ağır yaralanan gencin tedavisinin de sürdüğü öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 13:01

Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde dehşet yaşandı. İki öğrenci arasında dönem ödevi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile Ferhat D. arasındaki kavgada kan döküldü.

Üniversitede dönem ödevi dehşeti! Arkadaşını göğsünden defalarca bıçakladı

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Ferhat D. tarafından yangın merdivenine çağrılan Serhan M. , çıkan kavga sonucu burada göğsünden 3 kez bıçaklandı. Ağır yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli Ferhat D.., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Üniversitede dönem ödevi dehşeti! Arkadaşını göğsünden defalarca bıçakladı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ‘kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önceden 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de bir garip olay! Kırmızı ışıkta bekleyen iki araç çukura düştü
Çeyrek asır sonra ortaya çıktı! Kaybolan kadın aynı mahallede sağ salim bulundu
Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı! Operasyon başladı: Manchester City'den gelecek
ETİKETLER
#tutuklama
#bıçaklı saldırı
#Öğrenci Kavgası
#İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi
#Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.