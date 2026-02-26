Üniversitede dönem ödevi dehşeti! Arkadaşını göğsünden defalarca bıçakladı

Kategoriler
Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde dehşet yaşandı. İki öğrenci arasında dönem ödevi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile Ferhat D. arasındaki kavgada kan döküldü.
Ferhat D. tarafından yangın merdivenine çağrılan Serhan M. , çıkan kavga sonucu burada göğsünden 3 kez bıçaklandı. Ağır yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli Ferhat D.., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ‘kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önceden 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.