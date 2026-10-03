Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir tanker akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yaparken patladı. Alevler büyürken söndürme çalışmaları başlatıldı.

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HABERİN ÖZETİ Denizli'de benzin istasyonunda yakıt boşalan tankerde patlama Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltan tankerde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Bağbaşı Mahallesi Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerindeki istasyonda, depoya yakıt boşaltıldığı sırada parlama ve ardından patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle ikiye bölünen tankerdeki yakıtın etrafa saçılması alevlerin geniş alana yayılmasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, bulvar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. İstasyonda bulunan iki tankerde büyük çapta hasar meydana geldi ve yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Bağbaşı Mahallesi Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda tanker, akaryakıt deposuna yakıt boşalttığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle parlama meydana geldi. Ardından meydana gelen patlamada tanker ikiye bölündü. Tankerdeki yakıt etrafa saçılınca alevler geniş bir alana yayıldı.



İSTASYONDA HASAR MEYDANA GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonunda meydana gelebilecek herhangi yeni patlamalara karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Denizli-Acıpayam Bulvarı, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İstasyonda bulunan iki tankerde büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.