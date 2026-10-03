Denizli'de benzin istasyonunda yakıt boşalan tankerde patlama

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İstanbul
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir tanker akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yaparken patladı. Alevler büyürken söndürme çalışmaları başlatıldı.
Bağbaşı Mahallesi Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda tanker, akaryakıt deposuna yakıt boşalttığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle parlama meydana geldi. Ardından meydana gelen patlamada tanker ikiye bölündü. Tankerdeki yakıt etrafa saçılınca alevler geniş bir alana yayıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonunda meydana gelebilecek herhangi yeni patlamalara karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Denizli-Acıpayam Bulvarı, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
İstasyonda bulunan iki tankerde büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.