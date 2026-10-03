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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 20:32

Denizli'de benzin istasyonunda yakıt boşalan tankerde patlama

Denizli'de akaryakıt istasyonunda depoya yakıt boşaltan tanker bir anda alevlerin yükselmesiyle patlayarak ikiye bölündü. Çevreye yakıt yayılırken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 20:32

’nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yaparken patladı. Alevler büyürken söndürme çalışmaları başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

Denizli'de benzin istasyonunda yakıt boşalan tankerde patlama

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltan tankerde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.
Bağbaşı Mahallesi Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerindeki istasyonda, depoya yakıt boşaltıldığı sırada parlama ve ardından patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle ikiye bölünen tankerdeki yakıtın etrafa saçılması alevlerin geniş alana yayılmasına neden oldu.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, bulvar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
İstasyonda bulunan iki tankerde büyük çapta hasar meydana geldi ve yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Denizli'de benzin istasyonunda yakıt boşalan tankerde patlama

Bağbaşı Mahallesi Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda tanker, akaryakıt deposuna yakıt boşalttığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle parlama meydana geldi. Ardından meydana gelen patlamada tanker ikiye bölündü. Tankerdeki yakıt etrafa saçılınca alevler geniş bir alana yayıldı.

Denizli'de benzin istasyonunda yakıt boşalan tankerde patlama


İSTASYONDA HASAR MEYDANA GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonunda meydana gelebilecek herhangi yeni patlamalara karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Denizli-Acıpayam Bulvarı, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İstasyonda bulunan iki tankerde büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kontrol altına alındı.

 

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#Denizli
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#Pamukkale
#akaryakıt istasyonu
#tanker
#3. Sayfa
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