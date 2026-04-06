Ağaoğlu GYO halka arzına rekor talep: Büyüklüğün 3,6 katı ilgi gördü!

Ağaoğlu GYO’nun, 1–2–3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama süreci başarıyla tamamladı. Halka arz yatırımcılardan yoğun ilgi görürken, toplam talep halka arz büyüklüğünün 3,6 katı olarak gerçekleşti.

Halka arz kapsamında toplam 935.919 başvuru alınırken, bu başvuruların 917.413’ü karşılandı. Talebi karşılanan bireysel yatırımcı grubunda 1,6 kat talep oluşurken; yurt içi kurumsal yatırımcılardan 8,7 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep geldi. Elde edilen bu güçlü sonuçlar, şirketin büyüme stratejisine ve portföy yapısına duyulan güveni bir kez daha teyit etti.

“YATIRIMCI İLGİSİ, GÜVENİN EN GÜÇLÜ GÖSTERGESİ”

Halka arz sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, yatırımcı ilgisinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “Talep toplama sürecinde yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Son yıllarda gerçekleştirilen GYO halka arzları arasında en büyük halka arz olduk. Bölgesel savaşlara ve devam eden yüksek faiz ortamına rağmen, yatırımcılardan en yoğun talep gören GYO halka arzı olarak öne çıktık. Bu, Türkiye’nin sermaye piyasalarındaki gücünü göstermek adına çok değerli bir başarı. Öte yandan bu ilgi, yalnızca markamıza değil; gelir üretme kapasitesi yüksek ve sürdürülebilir bir finansal yapı sunan portföyümüze duyulan güvenin de açık bir göstergesidir. Yatırımcılarımıza yalnızca bir büyüme hikâyesi değil; mevcut güçlü portföyümüzle düzenli gelir ve temettü sağlayan, aynı zamanda yeni yatırımlarla değerini artıran dengeli ve örnek bir GYO modeli sunmayı amaçlıyoruz.

45 yıllık köklü geçmişi ve birikimiyle Ağaoğlu, güçlü bir marka olmanın ötesinde; portföyünü İstanbul’un merkezi lokasyonlarında konumlanan, tamamlanmış ve satışa hazır gayrimenkuller ile düzenli gelir üreten yatırım amaçlı varlıklardan oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde portföyümüzü geliştirerek gelir üretimi yüksek yatırımlara öncelik vermeyi planlıyoruz. Son olarak, gerçekleştirdiğimiz halka arzın başta ülkemiz ve sermaye piyasalarımız olmak üzere, şirketimiz ve tüm yatırımcılarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de ülke ekonomisine katkı sağlayan güçlü ve sürdürülebilir yatırımlar için çalışmaya devam edeceğiz.”

ŞİRKET BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖRMEYE HAZIRLANIYOR

Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından Ağaoğlu GYO’nun paylarının, gerekli süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arz kapsamında 1 TL nominal değerli paylar, 21,10 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulmuştu.