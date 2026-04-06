Ağaoğlu GYO halka arzına rekor talep: Büyüklüğün 3,6 katı ilgi gördü!

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 1–2–3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz talep toplama süreci, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Halka arza başvuran yatırımcı sayısı 1 milyona yaklaşırken, toplam talep halka arz büyüklüğünün 3,6 katına ulaştı. Yurt içi kurumsal yatırımcı talebi ise 8,7 kat seviyesinde gerçekleşti.

Ağaoğlu GYO halka arzına rekor talep: Büyüklüğün 3,6 katı ilgi gördü!
Ağaoğlu GYO’nun, 1–2–3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama süreci başarıyla tamamladı. yatırımcılardan yoğun ilgi görürken, toplam talep halka arz büyüklüğünün 3,6 katı olarak gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ

Ağaoğlu GYO halka arzına rekor talep: Büyüklüğün 3,6 katı ilgi gördü!

Ağaoğlu GYO'nun halka arzına 3,6 katı talep gelirken, şirket Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor.
Halka arz talep toplama süreci 1-2-3 Nisan tarihlerinde başarıyla tamamlandı.
Toplam talep, halka arz büyüklüğünün 3,6 katı olarak gerçekleşti.
Halka arz kapsamında 935.919 başvuru alındı ve 917.413'ü karşılandı.
Bireysel yatırımcı grubunda 1,6 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 8,7 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep geldi.
Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar, 21,10 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunuldu.
Ağaoğlu GYO halka arzına rekor talep: Büyüklüğün 3,6 katı ilgi gördü!

Halka arz kapsamında toplam 935.919 başvuru alınırken, bu başvuruların 917.413’ü karşılandı. Talebi karşılanan bireysel yatırımcı grubunda 1,6 kat talep oluşurken; yurt içi kurumsal yatırımcılardan 8,7 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep geldi. Elde edilen bu güçlü sonuçlar, şirketin büyüme stratejisine ve portföy yapısına duyulan güveni bir kez daha teyit etti.

Ağaoğlu GYO halka arzına rekor talep: Büyüklüğün 3,6 katı ilgi gördü!

“YATIRIMCI İLGİSİ, GÜVENİN EN GÜÇLÜ GÖSTERGESİ”

Halka arz sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, yatırımcı ilgisinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “Talep toplama sürecinde yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Son yıllarda gerçekleştirilen GYO halka arzları arasında en büyük halka arz olduk. Bölgesel savaşlara ve devam eden yüksek faiz ortamına rağmen, yatırımcılardan en yoğun talep gören GYO halka arzı olarak öne çıktık. Bu, Türkiye’nin sermaye piyasalarındaki gücünü göstermek adına çok değerli bir başarı. Öte yandan bu ilgi, yalnızca markamıza değil; gelir üretme kapasitesi yüksek ve sürdürülebilir bir finansal yapı sunan portföyümüze duyulan güvenin de açık bir göstergesidir. Yatırımcılarımıza yalnızca bir büyüme hikâyesi değil; mevcut güçlü portföyümüzle düzenli gelir ve temettü sağlayan, aynı zamanda yeni yatırımlarla değerini artıran dengeli ve örnek bir GYO modeli sunmayı amaçlıyoruz.

Ağaoğlu GYO halka arzına rekor talep: Büyüklüğün 3,6 katı ilgi gördü!

45 yıllık köklü geçmişi ve birikimiyle Ağaoğlu, güçlü bir marka olmanın ötesinde; portföyünü İstanbul’un merkezi lokasyonlarında konumlanan, tamamlanmış ve satışa hazır gayrimenkuller ile düzenli gelir üreten yatırım amaçlı varlıklardan oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde portföyümüzü geliştirerek gelir üretimi yüksek yatırımlara öncelik vermeyi planlıyoruz. Son olarak, gerçekleştirdiğimiz halka arzın başta ülkemiz ve sermaye piyasalarımız olmak üzere, şirketimiz ve tüm yatırımcılarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de ülke ekonomisine katkı sağlayan güçlü ve sürdürülebilir yatırımlar için çalışmaya devam edeceğiz.”

Ağaoğlu GYO halka arzına rekor talep: Büyüklüğün 3,6 katı ilgi gördü!

ŞİRKET BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖRMEYE HAZIRLANIYOR

Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından Ağaoğlu GYO’nun paylarının, gerekli süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte ’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arz kapsamında 1 TL nominal değerli paylar, 21,10 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulmuştu.

