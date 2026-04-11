Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Advertorial
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

DENEYAP Türkiye 2026 E-Sınav süreci başlıyor: 182 bin öğrenci teknoloji yolculuğuna adım atıyor!

Türkiye’nin teknoloji odaklı insan kaynağını erken yaşta keşfetmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan DENEYAP Türkiye Projesi kapsamında yürütülen 2026 yılı Öğrenci Seçme Süreci, E-Sınav aşamasıyla devam ediyor. Teknolojiye ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği süreçte, bu yıl toplam 182.800 başvuru alındı. Aynı sayıda öğrencinin E-Sınav aşamasına katılım sağlaması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 12:55

DENEYAP Türkiye 2026 E-Sınavı, 10 Nisan - 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 81 ilde yer alan 133 sınav merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Dijital altyapı üzerinden uygulanacak sınav sayesinde adaylara standart, güvenli ve ölçülebilir bir değerlendirme süreci sunulacak.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
DENEYAP Türkiye 2026 E-Sınavı, 10 Nisan - 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında 133 sınav merkezinde dijital altyapı üzerinden gerçekleştirilecek.
Sınav, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanacak.
E-Sınav, adayların analitik düşünme, problem çözme ve temel yetkinliklerini ölçmeyi hedefliyor.
Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim alma hakkı kazanacak.
DENEYAP Türkiye Projesi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda nitelikli insan kaynağını erken yaşta keşfetmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Elektronik ortamda gerçekleştirilecek sınav uygulaması, geniş katılımın etkin şekilde yönetilmesini sağlarken aynı zamanda tabanlı ölçme-değerlendirme süreçlerinin yaygınlaştırılmasına da katkı sunuyor.

GENÇ YETENEKLER ANALİTİK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİYLE DEĞERLENDİRİLECEK

E-Sınav süreci; adayların analitik düşünme, problem çözme ve temel yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak özel olarak tasarlandı. Bu aşamada başarılı olan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim alma hakkı kazanma yolunda önemli bir adım atacak. Sınav, yalnızca akademik bilgiye değil; aynı zamanda öğrencilerin düşünme becerilerine ve potansiyellerine odaklanarak çok yönlü bir değerlendirme imkânı sunuyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONUNA KATKI

Türkiye’nin dört bir yanından yoğun katılımla gerçekleştirilecek olan bu büyük organizasyon, vizyonu doğrultusunda nitelikli insan kaynağının erken yaşta keşfedilmesini ve geliştirilmesini hedefliyor.

DENEYAP Türkiye Projesi; gençlerin teknoloji üretme yetkinliklerini artırmayı, yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmeyi ve geleceğin mühendisleri, girişimcileri ve teknoloji liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Türkiye genelinde kurulan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri aracılığıyla öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sunulurken, onların bilim ve teknoloji alanlarında derinleşmeleri destekleniyor. Yoğun katılımla gerçekleşecek 2026 E-Sınav süreci, Türkiye’nin teknoloji ekosistemine yön verecek genç yeteneklerin belirlenmesinde kritik bir rol üstleniyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
#milli teknoloji hamlesi
#E-sınav
#Genç Yetenekler
#Deneyap
#Advertorial
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.