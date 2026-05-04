İstanbul AFSİAD Afyon iş insanları buluşması gerçekleşti!

İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İstanbul AFSİAD), kentin ekonomik ve sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla geniş katılımlı bir organizasyona imza attı. TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemekli programda, Afyonkarahisarlı iş insanları ve protokol üyeleri bir araya gelerek hemşehrilik bağlarını pekiştirdi.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, iş dünyasının kıymetli temsilcilerini aynı çatı altında görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çelik, bu tür buluşmaların sadece birer sosyal etkinlik olmadığını, aynı zamanda yeni yatırım ve iş birliği fırsatları doğurduğunu vurguladı.
Yoğun ilginin gösterildiği programa devletin üst kademelerinden ve yerel yönetimlerden pek çok isim katıldı. Katılımcılar arasında şu isimler yer aldı:
Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı – İçişleri Bakan Yardımcısı
Hakan Şeref Olgun – Afyonkarahisar Milletvekili
Okan Leblebicier – İstanbul Vali Yardımcısı
Abdurrahman Soğuksu – İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Serkan Koyuncu – Emirdağ Belediye Başkanı
Pek çok bürokratın da eşlik ettiği gecede, Afyonkarahisar’ın kalkınması ve İstanbul’daki iş potansiyeli üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Farklı sektörlerden yerli girişimcilerin yanı sıra uluslararası katılımcıların da yer alması, programın etki alanını genişletti. İstanbul ile Afyonkarahisar arasında kurulan ticari ve sosyal köprülerin, önümüzdeki dönemde yeni projelere zemin hazırlayacağı kaydedildi.