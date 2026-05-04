İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İstanbul AFSİAD), kentin ekonomik ve sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla geniş katılımlı bir organizasyona imza attı. TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemekli programda, Afyonkarahisarlı iş insanları ve protokol üyeleri bir araya gelerek hemşehrilik bağlarını pekiştirdi.

HABERİN ÖZETİ İstanbul AFSİAD Afyon iş insanları buluşması gerçekleşti! İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İstanbul AFSİAD), Afyonkarahisarlı iş insanları ve protokol üyelerini bir araya getirerek kentin ekonomik ve sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, bu tür buluşmaların yatırım ve iş birliği fırsatları doğurduğunu belirtti. Etkinliğe İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ve İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier gibi üst düzey yetkililer katıldı. Programda Afyonkarahisar'ın kalkınması ve İstanbul'daki iş potansiyeli üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Etkinlikte yerli girişimcilerin yanı sıra uluslararası katılımcılar da yer aldı ve İstanbul ile Afyonkarahisar arasında ticari ve sosyal köprüler kurulması hedeflendi.

"BİRLİK VE BERABERLİK TİCARİ BAŞARIYI GETİRECEK"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, iş dünyasının kıymetli temsilcilerini aynı çatı altında görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çelik, bu tür buluşmaların sadece birer sosyal etkinlik olmadığını, aynı zamanda yeni yatırım ve iş birliği fırsatları doğurduğunu vurguladı.

DEV KATILIM: SİYASET VE BÜROKRASİ DÜNYASI ORADAYDI

Yoğun ilginin gösterildiği programa devletin üst kademelerinden ve yerel yönetimlerden pek çok isim katıldı. Katılımcılar arasında şu isimler yer aldı:

Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı – İçişleri Bakan Yardımcısı

Hakan Şeref Olgun – Afyonkarahisar Milletvekili

Okan Leblebicier – İstanbul Vali Yardımcısı

Abdurrahman Soğuksu – İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

Serkan Koyuncu – Emirdağ Belediye Başkanı

Pek çok bürokratın da eşlik ettiği gecede, Afyonkarahisar’ın kalkınması ve İstanbul’daki iş potansiyeli üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ İÇİN YENİ KAPILAR

Farklı sektörlerden yerli girişimcilerin yanı sıra uluslararası katılımcıların da yer alması, programın etki alanını genişletti. İstanbul ile Afyonkarahisar arasında kurulan ticari ve sosyal köprülerin, önümüzdeki dönemde yeni projelere zemin hazırlayacağı kaydedildi.