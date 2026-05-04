Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Advertorial
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İstanbul AFSİAD Afyon iş insanları buluşması gerçekleşti!

İstanbul AFSİAD’ın düzenlediği "Afyon İş İnsanları Buluşması", siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirerek iki şehir arasında yeni ticari köprüler kurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İstanbul AFSİAD Afyon iş insanları buluşması gerçekleşti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 12:01

İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İstanbul AFSİAD), kentin ekonomik ve sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla geniş katılımlı bir organizasyona imza attı. TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemekli programda, Afyonkarahisarlı iş insanları ve protokol üyeleri bir araya gelerek hemşehrilik bağlarını pekiştirdi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul AFSİAD Afyon iş insanları buluşması gerçekleşti!

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İstanbul AFSİAD), Afyonkarahisarlı iş insanları ve protokol üyelerini bir araya getirerek kentin ekonomik ve sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.
İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, bu tür buluşmaların yatırım ve iş birliği fırsatları doğurduğunu belirtti.
Etkinliğe İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ve İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier gibi üst düzey yetkililer katıldı.
Programda Afyonkarahisar'ın kalkınması ve İstanbul'daki iş potansiyeli üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Etkinlikte yerli girişimcilerin yanı sıra uluslararası katılımcılar da yer aldı ve İstanbul ile Afyonkarahisar arasında ticari ve sosyal köprüler kurulması hedeflendi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

"BİRLİK VE BERABERLİK TİCARİ BAŞARIYI GETİRECEK"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, iş dünyasının kıymetli temsilcilerini aynı çatı altında görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çelik, bu tür buluşmaların sadece birer sosyal etkinlik olmadığını, aynı zamanda yeni yatırım ve iş birliği fırsatları doğurduğunu vurguladı.

İstanbul AFSİAD Afyon iş insanları buluşması gerçekleşti!

DEV KATILIM: SİYASET VE BÜROKRASİ DÜNYASI ORADAYDI

Yoğun ilginin gösterildiği programa devletin üst kademelerinden ve yerel yönetimlerden pek çok isim katıldı. Katılımcılar arasında şu isimler yer aldı:

Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı – İçişleri Bakan Yardımcısı

Hakan Şeref Olgun – Afyonkarahisar Milletvekili

Okan Leblebicier – İstanbul Vali Yardımcısı

Abdurrahman Soğuksu – İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

Serkan Koyuncu – Emirdağ Belediye Başkanı

Pek çok bürokratın da eşlik ettiği gecede, Afyonkarahisar’ın kalkınması ve İstanbul’daki iş potansiyeli üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ İÇİN YENİ KAPILAR

Farklı sektörlerden yerli girişimcilerin yanı sıra uluslararası katılımcıların da yer alması, programın etki alanını genişletti. İstanbul ile Afyonkarahisar arasında kurulan ticari ve sosyal köprülerin, önümüzdeki dönemde yeni projelere zemin hazırlayacağı kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
7 yılda 1 ekiliyor, kilosu 350 liradan satılıyor! Patentli ürünün faydaları saymakla bitmiyor
Afrika’nın Venedik’i Ganvie: Takas usulü ticaret, yüzen marketler... Asırlardır suyun üstünde süren hayat
Alperen Şengün takas iddialarında son durum
ETİKETLER
#İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayici İş İnsanları
#Afsİad
#İş Birliği Fırsatları
#Siyasi Bürokratik Katılım
#Uluslararası İşbirlikleri
#Advertorial
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.