Madencilik sektöründe dev uzlaşma: Türk Altın İşletmeleri’nde imzalar atıldı!

Türk Altın İşletmeleri ile Türkiye Maden İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tarafların tam mutabakatıyla sonuçlandı. 2026-2027 yıllarını kapsayan IX. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, hem ücret artışları hem de sosyal haklardaki iyileştirmelerle sektörde "örnek anlaşma" olarak nitelendiriliyor.

Madencilik sektöründe dev uzlaşma: Türk Altın İşletmeleri'nde imzalar atıldı!
Türk Altın İşletmeleri, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla çalışanlarını ve yatırımcılarını sevindiren haberi duyurdu. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren iki yıllık yeni sözleşme; ücret zammı, , ve sosyal haklarda tarihi iyileştirmeler içeriyor.

Madencilik sektöründe dev uzlaşma: Türk Altın İşletmeleri’nde imzalar atıldı!

İLK ALTI AY İÇİN %27 NET ZAM

Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri, 2026 yılının ilk altı ayı için belirlenen oranı oldu. Çalışanların brüt ücretlerine yüzde 27 oranında artış uygulanacak. Yılın ikinci altı ayında ise çalışanlar, enflasyon karşısında ezilmeyecek. İkinci altı ay zammı; TÜFE + yüzde 3 refah payı olarak belirlendi.

İKİNCİ YILDA REFAH PAYI DESTEĞİ SÜRÜYOR

Sözleşmenin ikinci yılı olan 2027 yılı için de "enflasyon üstü büyüme" formülü benimsendi. Anlaşmaya göre:

  • 2027 İlk 6 Ay: TÜFE + %4 Refah Payı
  • 2027 İkinci 6 Ay: TÜFE + %3 Refah Payı

İKRAMİYELERDE VE SOSYAL HAKLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Sadece maaşlarda değil, yan ödemelerde de çalışanların yüzünü güldüren maddeler öne çıkıyor. Daha önce yıllık 108 gün üzerinden hesaplanan ikramiyeler, 120 güne çıkarılarak toplamda %2,6'lık ek bir artış sağlandı. Asıl büyük sürpriz ise sosyal haklarda yaşandı. Çalışanların yan haklarında yüzde 99 oranında bir güncelleme yapılarak, sosyal refah seviyesinin korunması hedeflendi.

Madencilik sektöründe dev uzlaşma: Türk Altın İşletmeleri’nde imzalar atıldı!

HIZLI ÖDEME MÜJDESİ

Şirket yönetimi, sözleşmeden doğan ücret farklarının ve güncel yan hak ödemelerinin en kısa sürede çalışanların hesaplarına yatırılması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

