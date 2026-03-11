Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Advertorial
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Türkiye paslanmaz çelikte bölgesel üretim merkezi olabilir!

Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, PASİD üyesi firmalar, siyasi parti temsilcileri, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Sektörün mevcut durumunun ve gelecek hedeflerinin ele alındığı buluşmada konuşan Küçükemre, paslanmaz çeliğin Türkiye için stratejik bir üretim alanı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de paslanmaz çelik üretiminin hayata geçirilmesi için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye paslanmaz çelikte bölgesel üretim merkezi olabilir!
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 11:25

İftar programında değerlendirmelerde bulunan Küçükemre, sektörün geçtiğimiz yıl zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, “Geçen yıl sektör olarak çok çalıştık ancak istediğimiz ölçüde kazanç elde edemedik. Zor bir yılı geride bıraktık. Bununla birlikte paslanmaz çelik ithalatına ilişkin davamızı kazanmış olmamız sektörümüz açısından önemli bir gelişme oldu” dedi.

Türkiye paslanmaz çelikte bölgesel üretim merkezi olabilir!

Küçükemre, küresel gelişmelerin üretimin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, “Son yıllarda yaşanan savaşlar bize şunu çok net gösterdi: Üretim gücü olmayan ülkelerin ne kendini koruyacak ne de güçlü bir şekilde ayakta kalacak imkânı var. Her şeyin temelinde üretim yer alıyor. Bu nedenle üretimden vazgeçmemek ve sanayimizi güçlendirmek zorundayız.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE PASLANMAZ ÇELİK ÜRETİMİ İÇİN ORTAK HAREKET ETMELİYİZ”

Türkiye’de paslanmaz çelik üretiminin hayata geçirilmesi için sektörün tüm paydaşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Küçükemre, bu süreçte sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Küçükemre, “Bundan sonraki görevimiz Türkiye’de paslanmaz çelik üretimi konusunda farkındalık oluşturmak. Basın, akademi ve iş dünyasıyla birlikte kamuoyunu bilgilendirmeli ve bu ürünün Türkiye’de üretilmesi için gerekli adımları atmalıyız. Biz PASİD olarak bu süreçte hem paydaş hem de ortak olmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

PASLANMAZ ÇELİK İHRACATI 750 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Sektöre ilişkin verileri de paylaşan Küçükemre, paslanmaz çelikte ihracatın miktar bazında 140 bin tona ulaştığını, bunun da yaklaşık 750 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi. İşlenmiş mamuller de dahil edildiğinde sektörün hacminin 6 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Küçükemre, bu yıl ihracatta yaklaşık yüzde 20 civarında bir artış beklediklerini ifade etti. Paslanmaz çeliğin küresel çelik üretimindeki payının giderek arttığını belirten Küçükemre, “Bugün dünya çelik üretimi içinde paslanmaz çeliğin payı yüzde 3 seviyesine çıktı. Paslanmaz çelik geleceğin metali olarak görülüyor. Geri dönüşüm oranları arttıkça hem maliyetlerin düşeceğini hem de kullanım alanlarının daha da genişleyeceğini öngörüyoruz.” dedi.

Türkiye paslanmaz çelikte bölgesel üretim merkezi olabilir!

TÜRKİYE BÖLGESEL ÜRETİM MERKEZİ OLABİLİR

Türkiye’nin paslanmaz çelik üretiminde bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Küçükemre, çevre ülkelerde paslanmaz çelik üretim tesisi bulunmadığını hatırlattı. Türkiye’de 1 milyon tonluk bir kapasite projeksiyonuyla 600 bin tonluk bir üretim tesisi kurulması gerektiğini söyleyen Arslan, “Bu üretim ile iç piyasanın ihtiyacı karşılanabilir. 1,2 milyar dolar seviyelerinde bir yatırımla bu yapılabilir. Paslanmaz çelikte yapılacak bu yatırımın geri dönüşü de 8 yıl olacaktır. Böylece Türkiye çok önemli bir üretim tesisi kazanmış olur.” ifadelerini kullandı.

Küçükemre ayrıca Türkiye’de TOGG ile otomotiv sektöründe uygulanan iş birliği modellerine benzer şekilde ortak modellerinin de değerlendirilebileceğini belirterek, “Kamu tarafına da bu konuyu aktardık. İç piyasada tüketimin 1 milyon ton seviyesine ulaşması halinde yatırım için önemli bir eşik oluşabileceği ifade ediliyor. Bu noktada sektörümüz içinde de girişimlerde bulunan firmalar bulunuyor.” dedi.

PASİD ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRIYOR

Konuşmasında PASİD’in son dönemde yürüttüğü çalışmalara da değinen Küçükemre, uluslararası pazarlara açılma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen Mısır iş heyeti ziyaretinde üyelerin yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladığını söyledi. Yurt içinde ise sektörün karşı karşıya kaldığı anti-damping süreçleri, maliyet artışları ve ithalat baskısı gibi konularda üyelerle birlikte hareket ettiklerini belirten Küçükemre, kamu kurumlarıyla temaslarını sürdürerek sektörün beklentilerini dile getirmeye devam ettiklerini ifade etti.

SEKTÖRDE KADINLARIN VE GENÇLERİN ROLÜ ARTACAK

PASİD olarak sektörün kapsayıcı bir yapıyla büyümesini önemsediklerini belirten Küçükemre, geçtiğimiz yıl düzenlenen Çelik Kadınlar Gecesi’nin sektörde kadınların daha görünür olması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Genç kuşakların sektöre daha fazla dahil olması için de çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Küçükemre, “PASİD Gençlik Komitesi kurulması için çalışmalarımıza başladık. Yeni neslin sektörde daha aktif rol alması hem derneğimiz hem de sektörümüz açısından büyük önem taşıyor.” dedi. Küçükemre, PASİD’in önümüzdeki dönemde uluslararası iş birliklerini artırmaya, bilgi paylaşımı ve eğitim ortamlarını geliştirmeye ve derneği bölgesel ölçekte referans gösterilen bir platform haline getirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Atatürk'ün imzasını taşıyor! Verdiği emirler tarihi zaferi getirdi: 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Avrupalı yapay zeka şirketi Mistral'den Fransız ordusuyla anlaşma
Bu kavşağa giren ya kaza yapıyor ya sanayiye gidiyor! Kameralar sadece kaza kaydeder oldu
ETİKETLER
#yatırım
#ihracat
#Paslanmaz Çelik Üretimi
#Türkiye Sanayisi
#Pasİd
#Advertorial
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.