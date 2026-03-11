Türkiye paslanmaz çelikte bölgesel üretim merkezi olabilir!

İftar programında değerlendirmelerde bulunan Küçükemre, sektörün geçtiğimiz yıl zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, “Geçen yıl sektör olarak çok çalıştık ancak istediğimiz ölçüde kazanç elde edemedik. Zor bir yılı geride bıraktık. Bununla birlikte paslanmaz çelik ithalatına ilişkin davamızı kazanmış olmamız sektörümüz açısından önemli bir gelişme oldu” dedi.

Küçükemre, küresel gelişmelerin üretimin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, “Son yıllarda yaşanan savaşlar bize şunu çok net gösterdi: Üretim gücü olmayan ülkelerin ne kendini koruyacak ne de güçlü bir şekilde ayakta kalacak imkânı var. Her şeyin temelinde üretim yer alıyor. Bu nedenle üretimden vazgeçmemek ve sanayimizi güçlendirmek zorundayız.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE PASLANMAZ ÇELİK ÜRETİMİ İÇİN ORTAK HAREKET ETMELİYİZ”

Türkiye’de paslanmaz çelik üretiminin hayata geçirilmesi için sektörün tüm paydaşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Küçükemre, bu süreçte sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Küçükemre, “Bundan sonraki görevimiz Türkiye’de paslanmaz çelik üretimi konusunda farkındalık oluşturmak. Basın, akademi ve iş dünyasıyla birlikte kamuoyunu bilgilendirmeli ve bu ürünün Türkiye’de üretilmesi için gerekli adımları atmalıyız. Biz PASİD olarak bu süreçte hem paydaş hem de ortak olmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

PASLANMAZ ÇELİK İHRACATI 750 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Sektöre ilişkin verileri de paylaşan Küçükemre, paslanmaz çelikte ihracatın miktar bazında 140 bin tona ulaştığını, bunun da yaklaşık 750 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi. İşlenmiş mamuller de dahil edildiğinde sektörün ihracat hacminin 6 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Küçükemre, bu yıl ihracatta yaklaşık yüzde 20 civarında bir artış beklediklerini ifade etti. Paslanmaz çeliğin küresel çelik üretimindeki payının giderek arttığını belirten Küçükemre, “Bugün dünya çelik üretimi içinde paslanmaz çeliğin payı yüzde 3 seviyesine çıktı. Paslanmaz çelik geleceğin metali olarak görülüyor. Geri dönüşüm oranları arttıkça hem maliyetlerin düşeceğini hem de kullanım alanlarının daha da genişleyeceğini öngörüyoruz.” dedi.

TÜRKİYE BÖLGESEL ÜRETİM MERKEZİ OLABİLİR

Türkiye’nin paslanmaz çelik üretiminde bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Küçükemre, çevre ülkelerde paslanmaz çelik üretim tesisi bulunmadığını hatırlattı. Türkiye’de 1 milyon tonluk bir kapasite projeksiyonuyla 600 bin tonluk bir üretim tesisi kurulması gerektiğini söyleyen Arslan, “Bu üretim ile iç piyasanın ihtiyacı karşılanabilir. 1,2 milyar dolar seviyelerinde bir yatırımla bu yapılabilir. Paslanmaz çelikte yapılacak bu yatırımın geri dönüşü de 8 yıl olacaktır. Böylece Türkiye çok önemli bir üretim tesisi kazanmış olur.” ifadelerini kullandı.

Küçükemre ayrıca Türkiye’de TOGG ile otomotiv sektöründe uygulanan iş birliği modellerine benzer şekilde ortak yatırım modellerinin de değerlendirilebileceğini belirterek, “Kamu tarafına da bu konuyu aktardık. İç piyasada tüketimin 1 milyon ton seviyesine ulaşması halinde yatırım için önemli bir eşik oluşabileceği ifade ediliyor. Bu noktada sektörümüz içinde de girişimlerde bulunan firmalar bulunuyor.” dedi.

PASİD ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRIYOR

Konuşmasında PASİD’in son dönemde yürüttüğü çalışmalara da değinen Küçükemre, uluslararası pazarlara açılma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen Mısır iş heyeti ziyaretinde üyelerin yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladığını söyledi. Yurt içinde ise sektörün karşı karşıya kaldığı anti-damping süreçleri, maliyet artışları ve ithalat baskısı gibi konularda üyelerle birlikte hareket ettiklerini belirten Küçükemre, kamu kurumlarıyla temaslarını sürdürerek sektörün beklentilerini dile getirmeye devam ettiklerini ifade etti.

SEKTÖRDE KADINLARIN VE GENÇLERİN ROLÜ ARTACAK

PASİD olarak sektörün kapsayıcı bir yapıyla büyümesini önemsediklerini belirten Küçükemre, geçtiğimiz yıl düzenlenen Çelik Kadınlar Gecesi’nin sektörde kadınların daha görünür olması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Genç kuşakların sektöre daha fazla dahil olması için de çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Küçükemre, “PASİD Gençlik Komitesi kurulması için çalışmalarımıza başladık. Yeni neslin sektörde daha aktif rol alması hem derneğimiz hem de sektörümüz açısından büyük önem taşıyor.” dedi. Küçükemre, PASİD’in önümüzdeki dönemde uluslararası iş birliklerini artırmaya, bilgi paylaşımı ve eğitim ortamlarını geliştirmeye ve derneği bölgesel ölçekte referans gösterilen bir platform haline getirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.