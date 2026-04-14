Advertorial
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Üst düzey mühendislik, ultra lüks donanım ve bir İstanbul hikayesi!

İstanbul Anadolu Yakası’nda, Boğaz manzarasına hâkim Çamlıca’da konumlanan Boğaz Çamlıca, yalnızca bir konut projesi değil; güçlü mühendislik altyapısı ve üst segment donanımıyla tasarlanmış nitelikli bir yaşam vizyonu sunuyor.

Üst düzey mühendislik, ultra lüks donanım ve bir İstanbul hikayesi!
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 15:02
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 15:02

ÖZ-KA İnşaat ve EB Park İnşaat ortaklığıyla, yaklaşık 60 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen proje; geniş metrekareli planlaması, seçkin malzeme standardı ve deprem güvenliğine verilen öncelikle bölgedeki üst segment projeler arasında konumlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Üst düzey mühendislik, ultra lüks donanım ve bir İstanbul hikayesi!

Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
ÖZ-KA İnşaat ve EB Park İnşaat ortaklığıyla yaklaşık 60 milyon dolarlık yatırımla Çamlıca'da hayata geçirilen proje, üst düzey mühendislik, ultra lüks donanım ve deprem güvenliğine verilen önemle bölgedeki üst segment projeler arasında yer alıyor.
7 blok ve 84 bağımsız bölümden oluşan projede 4.000 m² sosyal tesis alanı bulunuyor.
Projede 696 m² 7+2 çatı dubleksleri, 371 m² 4,5+1 normal kat daireleri ve 287–359 m² aralığında 4+1 bahçe dubleksleri yer alıyor.
İç mekânlarda Leicht mutfaklar, Dekton tezgah, Gaggenau ankastre, Villeroy & Boch, Axor, Hüppe banyo sistemleri, büyük ebatlı seramikler ve Ideal Legno parke kullanıldı.
Teknik donanımda yerden ısıtma, Mitsubishi Electric mini VRF klima, merkezi süpürge, su arıtma, yangın ve gaz sensörleri, 7/24 jeneratör ve güneş kırıcı sistemler entegre edildi.
Proje, 2018 Deprem Yönetmeliği'ne uygun olarak Bina Önem Katsayısı I=1,5 alınarak tasarlandı, C40 beton ve B500C donatı kullanıldı.
Mayıs 2023'te başlayan inşaatın Aralık 2026'da teslim edilmesi planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
Üst düzey mühendislik, ultra lüks donanım ve bir İstanbul hikayesi!

GENİŞ HACİMLİ PLANLAMA

Toplam 7 blok ve 84 bağımsız bölümden oluşan projede yaklaşık 4.000 m² sosyal tesis alanı bulunuyor.

Projede;
- 696 m² 7+2 çatı dubleksleri
- 371 m² 4,5+1 normal kat daireleri
- 287–359 m² aralığında 4+1 bahçe dubleksleri yer alıyor. Daire tipine bakılmaksızın aynı kalite standardı uygulanıyor.

Üst düzey mühendislik, ultra lüks donanım ve bir İstanbul hikayesi!

ULUSLARARASI MARKA STANDARDI

İç mekânlarda global üst segment markalar tercih edildi.

Üst düzey mühendislik, ultra lüks donanım ve bir İstanbul hikayesi!

Leicht mutfaklar, Dekton tezgâh, Gaggenau ankastre; banyolarda Villeroy & Boch, Axor ve Hüppe sistemleri kullanıldı. İtalya ve İspanya menşeli büyük ebatlı seramikler ve Ideal Legno parke uygulamasıyla iç mekân kalitesi üst seviyeye taşındı. Teknik donanımda yerden ısıtma, Mitsubishi Electric mini VRF klima sistemi, merkezi süpürge, su arıtma, yangın ve gaz sensörleri, 7/24 jeneratör ve güneş kırıcı sistemler projeye entegre edildi.

AKADEMİK TEMELLİ DEPREM GÜVENLİĞİ

Proje, 2018 Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak Bina Önem Katsayısı I=1,5 alınarak tasarlandı. C40 beton ve B500C donatı kullanıldı. Hedeflenen performans seviyesi, deprem sonrası “hemen kullanım” olarak belirlendi. Projenin kurucusu İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Hidayet Özdemir, akademik birikimini uygulama deneyimiyle birleştirerek güvenli ve sürdürülebilir yapı üretimini temel ilke olarak benimsiyor.

Üst düzey mühendislik, ultra lüks donanım ve bir İstanbul hikayesi!

30 YILLIK GÜVEN

1994 yılında kurulan ÖZ-KA İnşaat, üst segment konut üretiminde mühendislik disiplinini ve kalite anlayışını merkezine alarak faaliyet gösteriyor. EB Park İnşaat ise Anadolu Yakası’ndaki üst segment projelerdeki deneyimiyle projeye katkı sağlıyor.

Üst düzey mühendislik, ultra lüks donanım ve bir İstanbul hikayesi!

ÇAMLICA’DA PRESTİJLİ BİR KONUM

Boğaz manzarası ve yeşil dokusuyla Çamlıca, İstanbul’un prestijli bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Proje, yalnızca bir konut yatırımı değil; şehrin seçkin yaşam kültürüne dahil olma fırsatı sunuyor. Mayıs 2023’te başlayan inşaatın Aralık 2026’da teslim edilmesi planlanıyor.

Üst düzey mühendislik, ultra lüks donanım ve bir İstanbul hikayesi!
