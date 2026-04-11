 | Serhat Yıldız

Yıldız Holding’den geleceğin gıda ekosistemi: Sürdürülebilirlik ve verimlilik hamlesi!

Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su Mert Altınkılınç, katıldığı Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde gıda sektörünün sürdürülebilirlik ve teknoloji odağında köklü bir dönüşümden geçtiğini belirterek, Besler’in üretimden tedarik zincirine uzanan entegre modeliyle geleceğin gıda ekosistemini şekillendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 17:16

Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su Mert Altınkılınç, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl “Büyük Dönüşüm” temasıyla düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi’ne (UEZ) katıldı. “Yeni Yatırım Modelleri, Stratejiler ve Fırsatlar” panelinde konuşan Altınkılınç, gıdanın artık yalnızca üretim ve tüketim dengesiyle sınırlı bir alan olmadığını; arz güvenliğinden iklim krizine, kaynak verimliliğinden sosyal kapsayıcılığa uzanan stratejik bir önemde olduğunu ifade etti.

Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su Mert Altınkılınç, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada gıdanın stratejik önemine değinerek, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yeni yatırım modelleriyle geleceğin gıda ekosistemini şekillendirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Gıdanın arz güvenliği, iklim krizi, kaynak verimliliği ve sosyal kapsayıcılık gibi alanlarda stratejik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.
Daha verimli, dayanıklı ve sürdürülebilir gıda sistemleri kurmanın gerekliliği belirtildi.
Besler'in 'Topraktan Tabağa 0 Gıda Kaybı' modeliyle hasattan sofraya kayıpları %7'ye indirdiği ifade edildi.
SAFER projesi ile tarımın veri ve yapay zeka ile yönetilerek verim artışı ve su tasarrufu sağlandığı aktarıldı.
'Tarımın Kadın Yıldızları' projesiyle kadın çiftçilerin desteklenerek ekonomik değer yaratıldığı belirtildi.
Dünyada üretilen gıdanın önemli bir bölümünün israf edildiğine dikkat çeken Altınkılınç, asıl ihtiyacın daha fazla üretmek değil; daha verimli, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir sistemler kurmak olduğunu belirtti. Yıldız Holding Gıda Grubu ve Besler olarak bu dönüşümü stratejik bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Altınkılınç sözlerine şöyle devam etti: bugün; , teknoloji, verimlilik ve değişen tüketici beklentileri doğrultusunda köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Artık mesele yalnızca üretmek değil; kaynakları koruyarak, veriyi merkeze alarak ve tüm paydaşları kapsayan bir sistem anlayışıyla değer üretmek. Yıldız Holding Gıda Grubu bünyesinde Besler’de, lider ve güçlü markalarımızla bu dönüşümü bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Üretimden tedarik zincirine, Ar-Ge’den ürün geliştirmeye kadar uçtan uca tasarladığımız modelimizle geleceğin gıda ekosistemini şekillendirmeyi hedefliyoruz.

Bugün Besler’de toplam 16 kategoride 1.250’ye yakın ürünümüz, 50’yi aşkın markamız, Türkiye’de ulaştığımız 21 milyon hane ve 5 kıtaya yayılan ihracat ağımızla yalnızca bugünün değil, yarının gıda sistemine yatırım yapıyoruz. Verimliliği ve sürdürülebilirliği somut sonuçlarla destekliyor; ‘Topraktan Tabağa 0 Gıda Kaybı’ modelimizle hasattan sofraya kayıpları yüzde 50 seviyelerinden yüzde 7’lere indiriyoruz. SAFER projemizle tarımı veri ve yapay zekâ ile yönetiyor; bu sayede yüzde 17 verim artışı ve yüzde 40’a varan su tasarrufu sağlıyoruz. Diğer yandan; biliyoruz ki dönüşümün merkezinde yalnızca teknoloji değil, insan var. Tarımın Kadın Yıldızları projemizle üretimin en kritik paydaşlarından biri olan kadın çiftçilerin güçlenmesini destekliyoruz.

2022 yılında başlattığımız proje kapsamında kadın çiftçi oranımızı yüzde 5’ten yüzde 27’ye çıkararak 168 milyon TL’nin üzerinde ekonomik değer yarattık. Bizim için gıda; insanı beslerken doğayı koruyan, hayatı güçlendiren bir sistem kurmak demek. Besler olarak gıdanın geleceği için sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı bir ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz.”

