2. bölümü yayınlanan Uzak Şehir oyuncuları merak konusu oldu

18 Kasım 2024 20:58 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 21:11

Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir 2. bölümü ile ekranlara gelirken dizinin oyuncu kadrosu da merak konusu oldu.

Uzak Şehir dizisi 2. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluştu.

Uzak Şehir oyuncuları ve dizinin konusu izleyenlerin dikkatini çekiyor.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİMLER?

Kadrosunda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gonca Cilasun, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Müfit Kayacan, Sahra Şaş, Dilin Döğer gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehir konusu ve hikâyesiyle izleyicileri büyülüyor.

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için Alya Albora, cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir.

Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur.

Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da Albora aşiretinin başı Cihan Albora, çocuğunu alıp gitmesine izin vermez.

Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle mücadele içinde bulur.