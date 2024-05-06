2024 KPSS'ye 68 gün kaldı! 14 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
06 May 2024 14:35 - Güncelleme : 06 May 2024 16:29
ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 KPSS'ye kaç gün kaldı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar KPSS lisans sınavının tarihini de merak ediyor. Detaylar, haberimizdedir.
Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak görev almak isteyen yüzbinlerce kişi tarafından 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) tarihi merak ediliyor.
ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre 2024 KPSS sınavı 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sınava bugün itibarıyla 68 gün kaldı.
Sınavın başvuruları ise 3-15 mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecekken geç başvurular ise 22-23 mayısta alınacak.
Sınavın sonuçları ise 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesinden duyurulacak.
Kaynak: TGRT HABER