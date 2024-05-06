06 May 2024 14:35 - Güncelleme : 06 May 2024 14:43

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

Tarihlerin açıklanması ile birlikte sınava girecek olan adaylar KPSS'de ikametgah şartının bulunup bulunmadığını ve sınav yerinin nasıl değiştirileceğini araştırmaya başladı.

KPSS'de ikametgah şartı bulunmuyor. Adaylar başvuru sırasında sınava girmek istedikleri il, ilçe ve sınav merkezini seçebiliyor.

Adaylar başvuru süreci boyunca sınav merkezini ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden değiştirebiliyor.

Sistemde kayıtlı olan adres bilgilerini ise adayların sınavın güncelleme sayfasından yapması gerekiyor.

Profil bölümünden yapılan değişiklikler sınav ile ilgili detaylara yansıtılmıyor.

Sınav yerleri açıklandıktan sonra ise adaylar herhangi bir değişiklik yapamıyor.