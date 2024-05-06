Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>KPSS'de ikametgah şartı bulunmuyor

KPSS'de ikametgah şartı bulunmuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
06 May 2024 14:35 - Güncelleme : 06 May 2024 14:43
KPSS&#039;de ikametgah şartı bulunmuyor

KPSS'ye girecek olan adaylar ikametgah şartının bulunuyor mu sorusunun cevabını araştırıyor. Ayrıca adaylar KPSS sınav yerinin nasıl değiştirileceğini de merak ediyor. İşte, detaylar...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

Tarihlerin açıklanması ile birlikte sınava girecek olan adaylar KPSS'de ikametgah şartının bulunup bulunmadığını ve sınav yerinin nasıl değiştirileceğini araştırmaya başladı.

KPSS'de ikametgah şartı bulunmuyor - 1. Resim

KPSS'de ikametgah şartı bulunmuyor. Adaylar başvuru sırasında sınava girmek istedikleri il, ilçe ve sınav merkezini seçebiliyor.

Adaylar başvuru süreci boyunca sınav merkezini ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden değiştirebiliyor. 

Sistemde kayıtlı olan adres bilgilerini ise adayların sınavın güncelleme sayfasından yapması gerekiyor.

KPSS'de ikametgah şartı bulunmuyor - 2. Resim

Profil bölümünden yapılan değişiklikler sınav ile ilgili detaylara yansıtılmıyor. 

Sınav yerleri açıklandıktan sonra ise adaylar herhangi bir değişiklik yapamıyor. 

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...