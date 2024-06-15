2024 Kurban Bayramı bayram namazı İstanbul Maltepe ilçesinde 06.11’de, Üsküdar ve Başakşehir ilçelerinde 06.12’de kılınacak

15 Haziran 2024 20:30 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:29

16 Haziran Pazar günü olan Kurban Bayramı’nda bayram namazı İstanbul Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi ilçelerinde 06.12’de kılınacak

16 Haziran Pazar günü olan Kurban Bayramı’nda bayram namazı İstanbul Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi ilçelerinde 06.12’de kılınacak

16 Haziran 2024 Pazar günü olan Kurban Bayramı namazını İstanbul Ümraniye ve Pendik ilçeleri 06.11’de kılacak

16 Haziran 2024 Pazar günü olan Kurban Bayramı namazını İstanbul Ümraniye ve Pendik ilçeleri 06.11’de kılacak

16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek olan Kurban Bayramı müslümanlar için en mühim günlerden biridir. İstanbul’un ilçelerinde bayram namazının kaçta kılınacağı yazımızda yer almakta.

Kurban Bayramı’nın bayram namazı İstanbul Maltepe ilçesinde 06.11’de kılınacak.

İstanbul Üsküdar ve Başakşehir ilçelerinde bayram ezanı 06.12’de okunacak.

“De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’ âm 6/162)

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazı iki rekattan oluşur. Niyet ettikten sonra şu sırayla namaz kılınır:

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

9. İkinci tekbir alınır.

10. Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

12. Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonra imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE İSTANBUL'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Kurban Bayramı namazı 06.18'de kılınacak