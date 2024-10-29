Age of History 3'ün mobile versiyonunun ne zaman çıkacağı gündem oldu
Dünyanın en popüler mobil strateji oyunlarından biri olan Age of History serisinin 3. oyunu PC'lerde çıkış yaptı. Age of History 3'ün mobil versiyonunun ne zaman çıkacağı ise oyuncular tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Mobilde bulunan popüler strateji oyunlarından biri olan Age of History serisinin üçüncü oyunu PC'ye çıkış yaptı.
Serinin ilk oyunu mobil platformlarda çıkış yapmış ve ikinci oyunla birlikte PC'ye de gelmişti.
Serinin ilk iki oyunu mobil tarafta büyük bir kullanıcı kitlesi elde etmişti.
Basit oyun tasarımı ile rakiplerinin arasından sıyrılan Age of History 3'ün mobil platformlara ne zaman geleceği ise oyun severler tarafından merak ediliyor.
AGE OF HİSTORY 3 MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bireysel oyun geliştiricisi Lukasz Jakowski tarafından geliştirilen Age of History 3'ün Android versiyonu 28 Ekim 2024 tarihinde çıkış yaptı.
Oyuncular Google Play Store aracılığıyla oyunu satın alarak telefonlarına indirebiliyorlar.
Ancak oyunun iOS versiyonu henüz çıkış yapmadı. Age of History 3'ün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre iOS versiyonu henüz tamamlanmadı.
Bu sebepten dolayı da Age of History 3'ün iOS versiyonunun çıkış yapacağı tarih belli değil.
AGE OF HİSTORY 3 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?
Steam'de yer alan bilgilere göre oyunun sistem gereksinimleri şöyle:
Minimum:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10/11 64-bit
- İşlemci: 2.7 Tek Çekirdek
- Bellek: 3 GB RAM
- Ekran Kartı: Harici belleğe sahip bir ekran kartı
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10/11 64-bit
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 3.0
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia® GeForce GTX 460
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan