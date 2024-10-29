Age of History 3'ün mobile versiyonunun ne zaman çıkacağı gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ekim 2024 16:40 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:00

Dünyanın en popüler mobil strateji oyunlarından biri olan Age of History serisinin 3. oyunu PC'lerde çıkış yaptı. Age of History 3'ün mobil versiyonunun ne zaman çıkacağı ise oyuncular tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Mobilde bulunan popüler strateji oyunlarından biri olan Age of History serisinin üçüncü oyunu PC'ye çıkış yaptı. Serinin ilk oyunu mobil platformlarda çıkış yapmış ve ikinci oyunla birlikte PC'ye de gelmişti. Serinin ilk iki oyunu mobil tarafta büyük bir kullanıcı kitlesi elde etmişti. Basit oyun tasarımı ile rakiplerinin arasından sıyrılan Age of History 3'ün mobil platformlara ne zaman geleceği ise oyun severler tarafından merak ediliyor. AGE OF HİSTORY 3 MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK? Bireysel oyun geliştiricisi Lukasz Jakowski tarafından geliştirilen Age of History 3'ün Android versiyonu 28 Ekim 2024 tarihinde çıkış yaptı. Oyuncular Google Play Store aracılığıyla oyunu satın alarak telefonlarına indirebiliyorlar. Ancak oyunun iOS versiyonu henüz çıkış yapmadı. Age of History 3'ün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre iOS versiyonu henüz tamamlanmadı. Bu sebepten dolayı da Age of History 3'ün iOS versiyonunun çıkış yapacağı tarih belli değil. AGE OF HİSTORY 3 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR? Steam'de yer alan bilgilere göre oyunun sistem gereksinimleri şöyle: Minimum: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10/11 64-bit

Windows 7/8/10/11 64-bit İşlemci: 2.7 Tek Çekirdek

2.7 Tek Çekirdek Bellek: 3 GB RAM

3 GB RAM Ekran Kartı: Harici belleğe sahip bir ekran kartı

Harici belleğe sahip bir ekran kartı Depolama: 1 GB kullanılabilir alan Önerilen: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10/11 64-bit

Windows 7/8/10/11 64-bit İşlemci: Intel Core 2 Duo 3.0

Intel Core 2 Duo 3.0 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia® GeForce GTX 460

Nvidia® GeForce GTX 460 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan İlgili Haberler Xbox Partner Preview Ekim 2024: Etkinlikte duyurulan tüm oyunlar Call of Duty: Black Ops 6 çıkışında büyük sorunlar! İlk güncelleme yayınlandı Brawl Stars bakım molasının ne zaman biteceği gündem oldu! Oyuna erişim sağlanamıyor