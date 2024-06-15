Ankara Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı namazı 06.00’da, Polatlı ilçesinde 06.03’de kılınacak

15 Haziran 2024 19:00 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:31

İslam aleminin iki önemli bayramından biri olan Kurban Bayramı ibadetlerin yapıldığı gündür. Dargınların barıştığı, akrabaların bir araya geldiği Kurban Bayramı’nda bayram namazına gitmeden önce bir şey yememek, namazdan geldiğinde kurban eti yemek sünnettir.

Ankara Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı namazı 06.00’da kılınacak.

Ankara Polatlı ilçesinde bayram ezanı 06.03’de okunacak.

"Gelsinler de, hacda kendilerini bekleyen dünyevî ve uhrevî faydaları görsünler. Ayrıca Allah'ın onlara ihsân ettiği kurbanlık hayvanları, belirlenen günlerde üzerlerine Allah'ın adını anarak kessinler!" Bu hayvanların etinden hem siz yiyin, hem de darda kalmışlara ve yoksullara yedirin! (Maide/97)

KURBAN ETİ NASIL PAYLAŞILMALI?

Eti tartıp eşit şekilde paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşmek caiz değildir. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik)deseler, umumi vekil, tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

Kurban keserken vacip olan hayvanın kanının akmasıdır, eti durumu kötü olanlarla paylaşılınca sevap olur.

Kurban sahibi zengin değilse kurban etini çocuklarının et ihtiyacını karşılamak için paylaşmayabilir.

Kurban eti, fakir zengin herkese verilebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek uygundur. Hepsi fakirlere de verilebilir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ANKARA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da Kurban Bayramı namazı 06.05'de kılınacak.