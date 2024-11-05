Ankaralı Turgut kimdir? Ünlü şarkıcının entübe edildiği açıklandı

05 Kasım 2024 10:06 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:09

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'un entübe edildiği açıklandı. Ünlü şarkıcının entübe edilmesinin ardından Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı soruları gündeme geldi.

TGRT Haber canlı yayınında Ankaralı Turgut ve oğlu barıştı! Dizlerini öptü, gözyaşları sel oldu

TGRT Haber canlı yayınında Ankaralı Turgut ve oğlu barıştı! Dizlerini öptü, gözyaşları sel oldu

Ankaralı Turgut adıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü sanatçı Turgut Karataş, 2024 yılının Ağustos ayında akciğer kanseri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ankaralı Turgut'un sağlık durumunun kötüye gittiği ve entübe edildiği açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında soruları gündeme geldi.

ANKARALI TURGUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Küçük yaşlardan itibaren köy düğünlerinde darbuka çalarak müzik sektörüne atılan Ankaralı Turgut'un babasının da davul çaldığı biliniyor.

Ankara'nın hareketli türkülerini söylemeye başlayan Ankaralı Turgut, çıkardığı albümler ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Kariyeri boyunca toplam 22 albüm çıkaran ünlü şarkıcı, birçok film ve dizide oyunculuk da yaptı.

ANKARALI TURGUT ÇOCUĞU VAR MI?

Ankaralı Turgut'un ilk evliliğinden 5 çocuğu bulunuyor.

ANKARALI TURGUT SAĞLIK DURUMU

Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı açıklanmıştı.

Ankaralı Turgut'un sağlık durumu ile ilgili bir gelişme olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.