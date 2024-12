AÖF sınav sonuçları neden açıklanmıyor? Öğrencilerin gözü sonuç tarihinde

19 Aralık 2024 15:20 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:28

2924 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz sınav dönemi 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Sınava giren binlerce öğrencin AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Puanlar genel olarak sınavdan 15 gün sonra erişime açılıyor.

Anadolu Üniversitesi​ Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları tamamlandı. 7-8 Aralık tarihlerinde yapılan sınavlar sonrasında gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Sonuçlar​, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden duyurulacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

7-8 Aralık tarihlerinde yapılan AÖF güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasıyla beraber sonuçların açıklanacağı tarih beklenmeye başladı. Binlerce kişinin katıldığı sınavların sonucu henüz duyurulmadı.

AÖF sonuçları genel olarak sınavdan 15 gün sonra açıklanıyor. Bu nedenle önümüzdeki 3-4 gün içerisinde puanların açıklanması bekleniyor. Adaylar, AÖF vize sınavı sonuçları E-Devlet üzerinden de öğrenebilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE KADAR SÜREDE AÇIKLANIR 2024?

Bu yıl aralık ayının başında uygulanan güz dönemi vize sınavlarında bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde sonuçları genel olarak 15 gün sonra erişime açılıyor. Buna göre öğrencilerin önümüzdeki hafta başında puanlarına erişmesi bekleniyor.

AÖF SINAV HARF NOTLARI

Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul ediliyor.