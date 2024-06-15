Bayram namazını Aydın Bozdoğan ve Köşk ilçesi 06.23’te kılacak

15 Haziran 2024 20:49 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:52

Bereketli günlerden olan Kurban Bayramı’nda müminler cemaatle bayram namazı ibadetini gerçekleştirdikten sonra Allah rızası için kurban kesecekler. Bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Aydın ilçelerinin bayram namazı saatleri haberimizin devamında yer almakta.

BAYRAM NAMAZI AYDIN BOZDOĞAN İLÇESİNDE SAAT KAÇTA?

Cuma namazı gibi erkeklere vacip olan bayram namazı Aydın Bozdoğan ilçesinde 06.23’te kılınacak.

AYDIN KÖŞK İLÇESİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı bayram ezanı Aydın Köşk’te 06.23’te okunacak.

Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler (yeterlidir). Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve rabbi olan Allah’tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. (BAKARA/283)

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE AYDIN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Aydın’da bayram namazı 06.30’da kılınacak.