Bayram namazını Şanlıurfa Akçakale ilçesi 05.42’de, Suruç ilçesi 05.44’de, Harran ilçesi 05.41’de kılacak

15 Haziran 2024 20:20 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:23

Türkiye Gazetesi takvimine göre pazar günü başlayıp 4 gün sürecek Kurban Bayramı’nın son günü 19 Haziran olarak yer almakta.

Kurban Bayramı bayram namazı Şanlıurfa Akçakale’de 05.42’de kılınacak.

Şanlıurfa Suruç ilçesi bayram namazını 05.44’de kılacak.

Bayram ezanı Şanlıurfa Harran’da 05.41’de okunacak.

İnsanlara hac ibadetini duyur; gerek yaya olarak gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. (HAC/27)

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, bayramın ilk günü bayram namazından itibaren üç gün gün batıncaya kadar kesilebilir. Üçüncü gün akşam ezanı okunduktan sonra ve gece kurban kesmek uygun değildir.

Bayramın 3.günü zengin olacağını bilen Müslüman, bayramın ilk günü de kurban kesebilir.

Bayram namazından önce kurban kesmek caiz değildir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ŞANLIURFA’DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Şanlıurfa’da bayram namazı 05.48’de kılınacak.