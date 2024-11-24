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Beşiktaş Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
24 Kasım 2024 21:36 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 21:40
Beşiktaş Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Göztepe’ye 2-4 mağlup oldu.

Beşiktaş​, Trendyol Süper Lig​'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetti. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev aldı.Beşiktaş Göztepe maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maça hızlı başlayan Kartal sahasında Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş’ın ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

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BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Maçın 3. dakikasında Semih Kılıçsoy, harika vole golüyle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Kısa süre sonra kaleci Lis topu uzaklaştırmak isterken Bokele'ye çarpan top ağlarla buluştu ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.

Dakika 12’de Bokele bu kez Beşiktaş’ın ağlarını havalandırırken farkı 1'e düşürdü.

32. dakikada Taha Altıkardeş skora dengeyi getiren golü kaydetti.

82. dakikada Fofana Göztepe'yi 3-2 öne geçirdi.

90+1. dakikada gol perdesini kapatan Tijanic skoru da belirlemiş oldu.

Sıkça Sorulan Sorular
Bu skorla birlikte 6. sırada

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Kaynak: TGRT Haber
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