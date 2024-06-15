Bursa Orhangazi ilçesi 06.12’de, Karacabey ilçesi 06.16’da bayram namazını kılacak

15 Haziran 2024 18:00 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:18

Faziletli günlerden biri olan Kurban Bayramı’na saatler kalmışken il ve ilçelerde bayram namazlarının kaçta kılınacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Bursa Osmangazi ilçesi 06.12’de bayram namazını kılacak.

Bayram namazı Bursa Karacabey ilçesinde 06.16’da kılınacak.

Oğlunun canına bedel olarak, ona büyük bir kurbanlık verdik. (SAFFAT/107)

ALINAN KURBAN ÖLÜR VEYA KAYBOLURSA NE YAPMALIYIZ?

Kurban kesmeye engel olan herhangi bir durum oluşursa; kurbanlık ölürse, çalınırsa, kaybolursa zengin müslüman bir tane daha kurban almalıdır. Ancak fakir müslümanın tekrar almasına gerek yoktur.

Zengin olan müslümanın aldığı kurbanın kaybolması veya ölmesi halinde malı nisaptan düştüğünde fakir olacağı için tekrar kurban kesmesi gerekmez.

HAYVANI ŞOKLAMAK CAİZ Mİ?

Hayvan şoklandığında bayılıyorsa eti yenebilir. Ancak şoklandığında hayvan ölürse leş olur kesilmesi caiz değildir, eti yenmez.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE BURSA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da bayram namazı 06.19'da kılınacak.