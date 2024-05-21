Chelsea, 52 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Pochettino ile yollarını ayırdığını açıkladı

21 May 2024 23:10 - Güncelleme : 21 May 2024 22:55

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Pochettino, bu sezon başında Chelsea'nin başına geçmişti.

Ayrılık sonrası duygularını paylaşan Pochettino, "Chelsea'nin sahiplerine ve sportif direktörlerine, bu büyük kulübün tarihinin bir parçası olma fırsatını verdikleri için teşekkür ederim. Chelsea, önümüzdeki yıllarda Premier Lig ve Avrupa'da başarıya ulaşmak için güçlü bir konuma sahip" dedi.

Pochettino, kariyerinde Espanyol, Southampton, Tottenham ve Paris Saint-Germain gibi önemli takımlarda teknik direktörlük yapmıştı.

Chelsea ile ise sezon başında anlaşmaya varmıştı.