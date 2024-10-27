Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko maçının saati ve kanalı belli oldu

27 Ekim 2024 14:57 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 15:30

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kapsamında bugün Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'ya konuk olacak. Taraftarlar tarafından Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

2024-2025 Türkiye Sigorta Basketbol​ Süper Ligi'nin dördüncü maçları kapsamında bugün Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Beko​ ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

DARÜŞŞAFAKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko karşılaşması bugün (27 Ekim 2024 Pazar) saat 15.30'da düzenlenecek.

Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka ile 72 kere karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 49'unde sarı-lacivertliler kazanırken 24'ünde ise Daruşşafaka parkeden galibiyet ile ayrıldı.

DARÜŞŞAFAKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün oynanacak olan Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko karşılaşması beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre iki takımın istatistikleri ise şöyle: