DGS 2. tercih tarihleri henüz açıklanmadı

27 Eylül 2024 11:26 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:30

30 Haziran'da gerçekleşen DGS sınavında yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Herhangi bir kuruma yerleşemeyenler ise DGS ikinci tercih var mı, ek yerleştirme olacak mı araştırmaya başladı.

DGS ek tercih tarihleri boş kontenjan olması halinde ÖSYM tarafından duyurulacak

DGS ek tercih tarihleri boş kontenjan olması halinde ÖSYM tarafından duyurulacak

DGS​'de ek yerleştirme var mı, yok mu öğrencilerin gündeminde yer aldı. Başvuru sürecinin ardından sınava giren adaylar bugün puanlarına erişti.

ÖSYM tarafından açıklanan sonuçların ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ikinci tercih olup olmadığını merak ediyor.

DGS İKİNCİ (2.) TERCİH YERLEŞTİRME VAR MI, YOK MU?

2024 yılında 30 Haziran'da yapılan sınavın ardından 27 Eylül Cuma günü sonuçlar​ açıklandı.

DGS ikinci tercih olup olmayacağı henüz netleşmezken ÖSYM tarafından boş kontenjan​ kılavuzu sonrası gelecek açıklama bekleniyor. Adaylar 9 Ekim'e kadar kayıt işlemlerini tamamlayacak.

Ardından boş kalan kontenjan durumuna göre ek yerleştirmeye dair açıklama gelecek.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

Bugün açıklanan sonuçlara göre bir kuruma yerleşen adaylar, 2-9 Ekim aralığında kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

e- Devlet üzerinden ise 2-7 Ekim aralığında elektronik üniversite kaydı yapılabilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir."