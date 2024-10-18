Elfsborg hangi ülkenin takımı? Galatasaray, Avrupa maçında karşı karşıya gelecek

18 Ekim 2024 14:52 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 15:03

Sarı kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Elfsborg ile mücadele edecek. Heyecanla beklenen maça saatler kala Elfsborg hangi ülkenin takımı gündeme geldi. Allsvenskan liginde oynayan takımın ligde puan durumları 2024.

Galatasaraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Galatasaraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Geçen sezon Süper Lig​'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray​ Avrupa Ligi​ 3. hafta karşılaşmasında Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarın yakından takip ettiği ligde oynanacak olan müsabakanın ne zaman olduğu da merakla bekleniyor. Sarı kırmızılı ekibin rakipleri de belli oldu.

ELFSBORG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, NERENİN?

IF Elfsborg, İsveç​'in Borås kentinde kuruldu. 26 Temmuz 1904 yılında Borås Fotbollslag adı ile kuruldu ve 5 lig şampiyonu, 2 İsveç Kupası kazandı.

Allsvenskan liginde yer alan takımın rakipleri IFK Göteborg ve Norrby IF olarak biliniyor. Renkleri sarı siyah ve maçlarını 17,800 kapasitesi olan Borås Arena'da oynuyor. Takımın teknik direktörlüğünü ise Oscar Hiljemark yapıyor.

ELFSBORG HANGİ LİGDE OYNUYOR, PUAN DURUMU NEDİR?

İsveç futbolunun en üst ligi olan Allsvenskan liginde yer alan takımın 2024 sezonunda güncel puan durumu şöyle:

Malmö 57

Hammarby 47

Djurgården 47

AIK 45

Mjällby AIF 42

Elfsborg 41 puan ile 6. sırada bulunuyor.

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde GS ile Elfsborg karşılaşması 23 Ekim günü 17.30'da oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sarı kırmızılı ekibin Avrupa Ligi'nde maç takvimi ise şöyle:

23 Ekim Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım Galatasaray - Tottenham

28 Kasım Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık Malmö - Galatasaray

21 Ocak Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak Ajax - Galatasaray