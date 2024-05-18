Erkan Yolaç cenaze töreninin ardından Zekeriyaköy Mezarlığı'na defnedilecek

18 May 2024 12:20 - Güncelleme : 18 May 2024 12:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden Erkan Yolaç için taziye mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden Erkan Yolaç için taziye mesajı paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

TRT ekranlarında yayınlanan "Evet-Hayır" yarışması ile tanınan ünlü sunucu Erkan Yolaç solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakıma alınarak tedavisi başlanan ünlü sunucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 21.00'da vefat etti.

89 yaşında hayatını kaybeden ünlü sunucunun cenaze programı sevenleri tarafından merak ediliyor.

Erkan Yolaç'ın cenaze töreni 19 Mayıs tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip yapılacak.

Eşi Asuman Yolaç'ın açıkladığı bilgilere göre cenaze namazının ardından ünlü sunucu Zekeriyaköy mezarlığına defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü sunucunun vefatı ile ilgili "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.