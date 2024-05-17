Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

17 May 2024 15:47 - Güncelleme : 17 May 2024 15:47

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Evet-Hayır" yarışmasıyla büyük beğeni toplayan 86 yaşındaki Erkan Yolaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN BAŞ SAĞLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TRT'de yayımlanan "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Ersoy, yayınladığı mesajda, "Televizyon ekranlarımızın unutulmazlarından Erkan Yolaç'ı da ebediyete uğurlayacak olmanın derin hüznünü yaşıyoruz. Gülen yüzüyle onu daima hatırlayacağız. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.